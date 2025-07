Las redes estallan contra Marc Anthony tras su concierto en A Coruña: "Ha sido una estafa"

Marc Anthony se encuentra en boca de todos. El cantante puertorriqueño ofreció este pasado fin de semana un concierto en A Coruña que generó numerosas críticas por parte del público.

Marc Anthony vuelve a estar en el centro de la polémica tras su concierto en A Coruña, que comenzó con una hora de retraso. El concierto estaba previsto para las 21:30 horas, pero no comenzó hasta las 22:30 horas.

"Ha sido una estafa"

El puerto de A Coruña latió al ritmo de la salsa cuando Marc Anthony salió al escenario, pero antes se escucharon abucheos y gritos por parte del público.

Además del retraso inicial de una hora, el concierto generó también numerosas críticas debido a las largas pausas entre canciones y a un repertorio que no terminó de convencer a muchos asistentes.

"No valió la pena, ha sido una estafa de concierto. Una pena con lo que ha sido este hombre", comentan algunos asistentes, a lo que otros añaden: "No estaba en condiciones de salir a un escenario".

Marc Anthony era una de las grandes citas del verano en A Coruña, pero miles de personas salieron desilusionadas del concierto. "Un maleducado, no se hace esperar a nadie hora y media. Ya me da igual lo que me cante después".

Las redes sociales se han llenado de comentarios críticos hacia Marc Anthony. Muchos asistentes coincidieron en que el concierto no mereció la pena y expresaron su decepción. "Fue un concierto lamentable, esperábamos mucho más", lamenta un usuario en Facebook.

"Durante el concierto estuvo perdiendo todo el tiempo que podía entre canciones y haciendo corear al público en otras porque no podía cantar", dice otro.

El setlist de Marc Anthony en A Coruña no convenció en A Coruña. El cantante puertorriqueño entró al escenario con su tema Allá voy! e incluyó grandes éxitos como Valió la pena, pero no fue suficiente para satisfacer las expectativas.

"Entre canción y canción pasaban cinco minutos para escuchar la siguiente. En fin, una pena, a día de hoy no lo recomiendo en absoluto. Decepción total".

No obstante, una gran parte del público disfrutó de la única parada de Marc Anthony en Galicia. Además, las redes sociales también recogen numerosos comentarios en apoyo al rey de la salsa.

"Qué lástima que haya gente que solo se quede con lo malo. Marc Anthony lo dio todo, cantó con el alma y nos hizo vibrar. Yo salí feliz y agradecida. ¡Gracias por una noche inolvidable!", comenta una de las personas que estaba entre el público.