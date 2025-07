La gallega Carolina Iglesias reivindica el fútbol femenino: "Hay que estar a tope con ellas ganen o pierdan"

La cómica coruñesa Carolina Iglesias acudió a La Revuelta de David Broncano para hablar de sus proyectos y presentar el nuevo programa que va a presentar con Vero Boquete y Sara Gutiérrez en RTVE Play y TeleDeporte, F de Fútbol.

Entre los chistes y el humor que la caracterizan, Carolina Iglesias presentó su libro Para siempre es mucho tiempo, repartió entradas del exitoso show de Estirando el Chicle que lleva a cabo con Victoria Martín y promocionó su nuevo programa en el que acompañarán a la selección femenina de fútbol en sus partidos de la Eurocopa.

"Cada miércoles habrá un programa antes de los partidos"

La humorista y presentadora Carolina Iglesias ha anunciado su nuevo proyecto: F de Fútbol, un programa semanal centrado en el seguimiento de la Eurocopa femenina 2025, que se emitirá cada miércoles en Teledeporte y RTVE Play.

Iglesias dio los primeros detalles durante su participación en La Revuelta, donde combinó su característico humor con un mensaje claro de apoyo al deporte femenino. "Hacemos unos programitas una vez a la semana siguiendo un poco la Eurocopa femenina", explicó.

Aunque la competición arranca este miércoles, recordó que "España empieza el jueves", marcando el debut del combinado nacional. Carolina no dudó en apoyar al fútbol femenino, además de contar con naturalidad y cercanía cómo empezó a interesarse por el fútbol femenino.

"Voy en calidad de fan, aunque me preguntaron en maquillaje si era deportista y me hizo una ilusión...", desatando las risas del público. "¿Y tú qué dijiste", preguntó un Broncano simpático. "Al principio dije que sí", comentó entre risas. "Hasta que ya se fue cayendo un poco la mentira y dije: 'No hago jabalina, soy la presentadora'", bromeó.

En un tono más serio, la presentadora reivindicó la visibilidad del fútbol femenino y la necesidad de seguir apostando por su difusión. "No sé mucho de fútbol femenino, pero es que tengo que encontrarlo, no me lo encuentro de casualidad en la televisión. Hay que hacer por buscarlo", dijo la cómica.

Iglesias también destacó el impacto del último Mundial femenino como factor clave en este auge, y animó a mantener el apoyo a las jugadoras más allá de los títulos.

"Ojalá ganen la Eurocopa, pero hay que estar a tope con ellas ganen o pierdan. No tienen que estar todo el rato ganando títulos porque eso no es realista", subrayó.

Con este nuevo programa, Carolina Iglesias se suma al esfuerzo por visibilizar y normalizar el fútbol femenino en la programación deportiva. "Yo, a topísimo. Creo que además hay posibilidades", concluyó.