Divertidos planes en A Coruña para no aburrirse este fin de semana: conciertos, cine, baile...

A Coruña ya piensa en San Juan pero antes, este fin de semana, tendrá numerosos eventos con los que disfrutar. Conciertos, teatro, baile... La ciudad ofrece cada día una gran cantidad de actividades de las que disfrutar en familia, con amigos o solos.

El pianista Tony Ann es uno de los grandes platos fuertes de este fin de semana, en el que también tendrá lugar el Festival Aquí tamén se fala o Mar de Mares. En Quincemil hemos hecho una selección de los planes que no te puedes perder:

Conciertos del fin de semana

El virtuoso Tony Ann actuará en A Coruña

El segundo fin de semana en A Coruña trae consigo unos conciertos en los que la música clásica y neoclásica, por un lado, y el jazz-blues, por el otro, serán los protagonistas. Nuestras citas más esperadas serán el virtuoso pianista Tony Ann y los Will Smith's New Orlean Carts, que estarán acompañados de Carlos Childe.

El jueves 12 aterriza a las 20:30 horas en el Teatro Colón el virtuoso Tony Ann, uno de los pianistas solistas más influyentes en las redes sociales. Su estilo, que fusiona a la perfección tradición y modernidad, ha conseguido acercar al público más joven a la música neoclásica.

El virtuoso se ha embarcado en una gira internacional en la que presentará en directo su trilogía Emotionally Blue, Orange y Red. Las entradas están a la venta desde 27 euros. ¡No te pierdas esta oportunidad única!

El viernes 13 se podrá disfrutar de los Will Smith's New Orleans Carts con Carlos Childe en la sala Garufa a partir de las 22:00 horas. Presentarán su nuevo disco Songs Of My Heart.

Uno de los trompetistas y cantantes de jazz más reconocidos del momento, Will Smith, se une a su banda en formato de sexteto para presentar un espectáculo en directo como ningún otro. A ellos se les sumará Carlos Childe con su voz y banjo. Las entradas están a la venta desde 20,90 euros.

El viernes 13 y sábado 14 también se podrá seguir disfrutando de la música clásica con los dos espectáculos que dará la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera, que ademas estará dirigda por Giancarlo Guerrero.

Por último, también visitará la sede Afundación El pianista de la mano izquierda: Manuel López, un inigualable artista que, tras enfrentarse a una distonía focal y un ictus, ha conseguido encontrar una forma de expresarse en su piano.

Proyecciones del fin de semana

Uno de los filmes de este fin de semana 'Anchor and Hope'.

La segunda semana de junio trae consigo un nuevo ciclo de proyecciones en el CGAI y el Fórum Metropolitano en el que se incluyen diferentes documentales y filmes de reconocimiento nacional e internacional.

La programación del fin de semana en el CGAI es la siguiente:

Jueves 12

18:00 horas - Un italiano en Chicago de Ettore Scola

- de Ettore Scola 20:30 horas - Programa documental Diversimacine 2025 El asador de sardinas El fuego escondido Distancia 123 semillas de Nim Black Rain In My Eyes

- Programa documental

Viernes 13

20:30 horas - La gran comilona de Marco Ferreri

Sábado 14

18:00 horas - Un italiano en Chicago de Ettore Scola

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano es la siguiente:

Paranoid Park de Gus Van Sant - Jueves 12 a las 20:00 horas , viernes 13 a las 20:00 horas , sábado 14 a las 17:30 y 20:00 horas.

de Gus Van Sant - a las , a las , a las y Anchor and Hopede Carlos Marques-Macet - Jueves 12 a las 20:00 horas, viernes 13 a las 20:00 horas, sábado 14 a las 17:30 y 20:00 horas.

Gala del 25 Aniversario de Donaire en A Coruña

Cartel de la Gala del 25 Aniversario de Donaire. Asociación Cultural Donaire

El domingo 15 tendrá lugar en el Teatro Colón la Gala que celebra el 25 Aniversario de la Asociación Cultural Donaire. Será un espectáculo lleno de música, baile y un emocionante recorrido por toda su trayectoria.

Las funciones teatrales, de danza y música en directo darán inicio a las 19:00 horas y se extenderán hasta la noche. Las entradas están a la venta desde 7,80 euros.

Teatro y otros espectáculos

'La colección' se podrá ver en el Teatro Rosalía.

Héctor y Berna son un matrimonio sin hijos que ha lo largo de su vida reunió una colección a la que sacrificó todo lo demás. Ahora, ya ancianos, quieren asegurarse se que la colección los sobreviva y buscan un heredero, para lo que convocan a Susana y a Carlos.

La colección es una obra sobre el matrimonio, el paso del tiempo y la relación entre las personas que podrá verse en el Teatro Rosalía de Castro este fin de semana. Habrá funciones a las 20:30 horas tanto el viernes 13 como el sábado 14 de junio.

David Navarro, por su parte, se sincera sobre el escenario de todos sus pecados, manías o de lo insoportable que puede llegar a ser. El show No tengo remedio podrá verse en Afundación este viernes 13 desde las 20:00 horas.

El Centro Ágora, por otro lado, acoge el domingo una doble sesión a las 11:30 y a las 13:00 horas de Blink Flash Duncan de Blink Flash. Los más pequeños podrán descubrir el camino hacia la libertad y la ilusión a través de los objetos que guardan experiencias vitales de Isadora Duncan.

Día do Deporte na Rúa

Programa Coruña en Forma

La XXXVIII edición del Día do Deporte na Rúa se celebra en A Coruña este 15 de junio, suponiendo el cierre de la actividad del curso 2024-2025 de las Escuelas Deportivas Municipales. Contará con un total de 60 disciplinas disponibles: son gratuitas, están abiertas a todas las edades y se llevarán a cabo en horario de mañana.

Mar de Mares

Mar de Mares 2025.

Mar de Mares celebró el pasado fin de semana su mercado en el Mercado de San Agustín de A Coruña y continúa estos días con la programación de su edición 2025. Ciencia, arte, gastronomía, música, cultura, identidad, ocio, pesca, emprendimiento, deporte, turismo... todo lo que coge en el océano está en Mar de Mares.

A Coruña acoge a lo largo de estos días unas 30 actividades para el disfrute de la ciudadanía. Esta iniciativa que acerca el asombroso mundo de la naturaleza marina a los coruñeses tiene preparadas las siguientes actividades este fin de semana:

Xoves, 12 xuño II Foro Azul Venres, 13 xuño 19:00 - 20:00: Charla "Un mar de preguntas" con Javier García Galdo y Xan Rodríguez Silvar (Museo de Historia Natural, Ferrol) Sábado, 14 xuño 12:00 - 14:00: Visita intermareal "Na procura do tesouro" (Praia As Xubias) Domingo, 15 xuño 10:30 - 12:30: Gran limpeza de fondos mariños (Dársena da Mariña) 11:00 - 13:00: Paseo pola cidade "As pedras do Mar da Torre" con Xurxo Souto (saída Farmacia Durmideiras)



DiversidArte

DiversidArte comenzó ayer miércoles con una amplia programación inclusiva. Impulsada por la Asociación Poten100mos y la plataforma Diversidarte, esta iniciativa cuenta con numerosas actividades de entrada libre que se celebrarán en varias localizaciones de A Coruña. Son las siguientes:

Miércoles 11 - En la Filmoteca de Galicia 20:30 horas: Proyección de DIVERSIMACINE - Curtas sociales de ficción

- En la Filmoteca de Galicia Jueves 12 - En la Filmoteca de Galicia 20:30 horas: Proyección de DIVERSIMACINE - Curtas sociales documental

En la Filmoteca de Galicia Viernes 13 - En Campo da Leña 18:00 horas: Espectáculo de Freestyle People 18:30 horas: Concierto de la Banda Diversidarte

- En Campo da Leña Sábado 14 - En Campo da Leña 2:00 horas: Grazas por vir (A historia da revista) 13:00 horas: Concierto de Manu Gomez New Orleans Band y Revolta Swing 20:00 horas: Tecla Negra 20:30 horas: Prieto Picado

- En Campo da Leña Domingo 15 - En Campo da Leña 13:00 horas: Sandra Calderón

- En Campo da Leña

Festival Aquí tamén se fala

Aquí tamén se fala celebrará su festival este viernes 13 de junio desde las 17:30 horas en la plaza de la Tolerancia. Dios Ke Te Crew, Pava, Alana, Ulex y la colaboración especial de Boyanka Kostova, que ya participaron en la primera edición, conforman el cartel de este festival gratuito.

Fiestas en Palavea

Fiestas en Palavea, en A Coruña.

Los vecinos de Palavea festejarán la fiesta en honor a San Antonio y Santa Cristina con una amplia programación. La sesión vermú del sábado con el Grupo Miami dará paso a la actuación del Grupo de Musicoterapia de Abegondo y Palaveaya por la tarde. Los talleres de beat box y esgrima, la actuación de Aturuxo y The Muppets por la tarde y Pili Pampín y DJ Male por la noche cierran el sábado.

La alborada del domingo será con la Asociación Cultural Folclórica Folerpas, a la que seguirá la misa, la procesión y la sesión vermú con Begoña García. La Asociación Cultural La Trova actuará antes de la fiesta de la espuma. Habrá, además, un área infantil con juegos. Mr Kamándula y la Orquesta Sinfonía cerrarán los festejos.

Foliagra

Cartel de FoliAgra 2025.

FoliAgra continúa con su programación en el Agra do Orzán con las ruadas de Herba Grilleira. Además, el sábado 14 de junio será el turno de los jóvenes talentos de la Escola Municipal de Música, que ofrecerán microconciertos en distintos puntos del barrio.

Desde las 18:00 hasta las 19:30 h, se podrá disfrutar de actuaciones en rúa Barcelona y la Praza das Conchiñas, con nombres como el Grupo de Tony González, Dubi Baamonde, Galina Zavtur o Yelene Acosta e Ángeles Dorio, combinando tradición y modernidad.

Festa dos Porcos

Cartel de la Festa dos Porcos 2025.

Labañou y San Roque de Fóra se convierten este sábado en una fiesta. Una nueva edición de la Festa dos Porcos llevará a esta zona de A Coruña a Monoulious Dop y Catuxa Salom como actuaciones principales y a Paco Lodeiro como pregonero. Lilicleta, Attaca Percusión, Pan Sen Fron y Pablo Balseiro & The Verbenian Orquesta también actuarán.