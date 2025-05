Los presos de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) envían una carta a 'La Revuelta' con regalo inesperado

El programa de ayer de La Revuelta comenzó con el típico principio en el que David Broncano interactúa con el público en el tono cómico que caracteriza al show. En esta ocasión, el presentador también leyó dos cartas que le habían dado de regalo en la entrada, una por parte de unos niños de Denia y otra bastante peculiar y que generó un gran contraste con la primera: de los presos del módulo 1 de la cárcel de Teixeiro.

"Esta no la he abierto, porque me la ha dado otra señora, pero el contraste es precioso, porque son tres niños de Denia, y esto es del Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña)", ha dicho David Broncano entre las risas del público. Te contamos qué ponía en la carta y cuál fue el sorprendente regalo que incluía.

La carta de los presos de Teixeiro a La Revuelta

David Broncano abrió el sobre que le enviaron los presos temeroso por lo que se podía encontrar en su interior, pero lejos de lo que se esperaba, la carta fue escrita como agradecimiento al programa por hacerles llevar la vida más llevadera en la cárcel.

Carta completa:

"Desde el módulo 1 del centro penitenciario de Teixeiro queríamos agradecerle a Broncano y su equipo por su gran programa, gracias a vosotros se nos hace más ameno y disfrutamos todas las noches de vuestro gran programa. Nos regaláis risas y buenos momentos, esperamos que os guste el regalo realizado con mucha ilusión desde el taller ocupacional de hilos y dibujos. Un saludo, no cambiéis. Gracias a Alfonso, responsable del taller, por motivarnos y dar permiso para enviaros estas palabras. Un saludo para La Revuelta".

Tras terminar de leer el contenido, Broncano afirmaba que era "muy bonito", mientras que el público aplaudía. No obstante, todavía quedaba por conocerse el regalo que acompañaba a la carta. "He visto aquí un detalle increíble", adelantaba el presentador. David Broncano enseñó una lámina con el logo del programa, pero todavía quedaba un segundo regalo.

"Fua niño, dos iguales. Dos pulseras desde la cárcel de A Coruña con el nombre de Nelson Mandela", decía Broncano mientras las enseñaba a cámara ante las risas y los aplausos del público. Una de las pulseras era de color rosa y otra azul.

La pulsera que regalaron los presos de la cárcel de Teixeiro a' La Revuelta' RTVE

Así, Broncano y el resto del equipo recibía con agradecimiento el regalo de los presos de Teixeiro. "Mandamos un abrazo a la gente de la cárcel de A Coruña. Muchas gracias por enviarlo".