A Coruña se cuela en el concierto de Dua Lipa en Madrid: "Me gusta La Coruña, me gustas tú"

Dua Lipa presentó el pasado domingo, 11 de mayo, en el Movistar Arena de Madrid su Radical Optimism Tour. Fue la primera fecha europea sold out, y no faltaron algunos de sus grandes éxitos, como End of an Era, Break My Heart, One Kiss, Whatcha Doing y Levitating. La cantante albanobritánica también hizo un guiño a otros grandes artistas como Manu Chao y Enrique Iglesias versionando los temas Me gustas tú y Héroe.

Dua Lipa ofreció un espectáculo lleno de energía y buenas vibras en el que A Coruña tuvo su momento especial durante el concierto. La ciudad herculina fue protagonista durante un momento del show, cuando la cantante sorprendió a los allí presentes con el tema Me gustas tú de Manu Chao. "Me gusta La Coruña, me gusta tú", cantó delante de los más de 17.000 espectadores en un (casi) perfecto castellano.

A Coruña, presente en el concierto de Dua Lipa

Dua Lipa siempre se ha mostrado muy interesada en España y en aprender español. La intérprete de temas, como One Kiss, Don't Start Now y Electricity ha demostrado en varias ocasiones su dominio del castellano, tanto en entrevistas como en conciertos. Así ocurrió en su último show en Madrid, dentro del Radical Optimism Tour, donde la cantante sorprendió al público con dos grandes temas de la historia de la música.

Durante el concierto en el Movistar Arena, la cantante arrancó con uno de los temas más emblemáticos de Manu Chao. Muchos espectadores no dudaron en sacar sus móviles para capturar el momento en que Dua Lipa hizo un claro guiño a la ciudad de A Coruña. "Me gusta La Coruña, me gustas tú", cantó en mitad del concierto, un gesto que varios coruñeses han aplaudido en redes sociales.

"Estoy muy emocionada pero quería tratar de cantar en español para ustedes", expresó Dua Lipa en castellano antes de comenzar a cantar por sorpresa el tema Héroe de Enrique Iglesias. Como viene siendo habitual en sus espectáculos, la cantante explicó que quería cantar una canción de un artista local, y por ello aprovechó para cantar una balada romántica de Enrique Iglesias que habla del deseo de proteger, amar y estar presente para otra persona.

Dua Lipa nunca ha estado en A Coruña, pero son muchos los que sueñan con verla actuar algún día en la ciudad gallega. Radical Optimism Tour es la quinta gira de la cantante; apoya a su tercer álbum de estudio, Radical Optimismo. Tras visitar Madrid los días 11 y 12 de mayo, Dua Lipa hará parada en Lyon (Francia), Hamburgo (Alemania), París (Francia), Praga (República Checa) y Múnich (Alemania), entre otros países.