Los grandes eventos del mes de mayo 2025 en A Coruña: conciertos, Pata Pata, Feria de Abril...

El fin del EHMU 2025 y la Feria de Abril en los jardines de Méndez Núñez son los dos grandes eventos que le darán la bienvenida al mes de mayo. Son citas de ocio y cultura que estarán seguidas de una serie de conciertos tan importantes como el de Bad Religion o Chayanne. Tampoco podremos pasar por alto el esperado espectáculo del equipo de baloncesto Harlem Globetrotters.

Más adelante se celebrará el Corufest, el festival de artes escénicas referente en la cultura LGTBIQ+ coruñesa. También podremos disfrutar de dos grandes festivales de música: RESIS, que celebra la música contemporánea, y RetroFuture, que se centra en DJ's de música electrónica de alrededor de todo el mundo. Por último, el mes se cerrará con la celebración de una nueva edición de la Expotaku de A Coruña.

Conciertos del mes: Chayanne, Bad Religion y Carmina Burana

Chayanne actuará en A Coruña el 18 de mayo. Chayanne

Uno de los eventos musicales más relevantes del mes de mayo es la representación de Carmina Burana, un concierto que va más allá de una experiencia audiovisual, pues mezcla música, imágenes y olores para sumergir al espectador en el mundo de La Fura dels Baus. La adaptación de Carlus Padrissa estará en el Palacio de la Ópera tres días: el viernes 9 a las 20:30 horas, el sábado 10 a las 18:00 y 20:30 horas, el domingo 11 a las 18:00 horas. Las últimas entradas están a la venta desde 38,50 euros en Ataquilla.com

El sábado 10 aterriza con más fuerza que nunca la banda de punk-rock californiano Bad Religion. Presentarán su gira 45 years doing what you want y cantarán con sus fans grandes éxitos como American Jesus o No control. Actuarán en el Coliseum de A Coruña a partir de las 21:00 horas acompañados de otros icónicos grupos del punk internacionales y nacionales, como Strung Out o Crim. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 58,32 euros.

El domingo 18 llega una de las citas musicales más esperadas de todo el año: Chayanne, el icónico cantante puertorriqueño regresa a la ciudad herculina con su tour, Bailemos otra vez, tras 14 años de ausencia. Esperemos que esta vez no tarde tanto en volver. Actuará en el Coliseum de A Coruña a las 20:30 horas. Las entradas llevan ya meses agotadas.

El último gran concierto del mes será el viernes 23, ya que podremos disfrutar de la música en directo de Myke Towers, eminencia del género urbano actual. Con su nuevo tour presenta su más reciente disco: La Pantera Negra. Se subirá a los escenarios del Coliseum de A Coruña a las 22:00 horas. Las entradas se encuentran sold out.

Pata Pata - Feria de los Animales de Compañía

A Coruña acoge Pata Pata en mayo.

El sábado 10 y el domingo 11 de mayo llega a la ciudad de A Coruña la primera edición de Pata Pata, la feria dedicada a los animales de compañía.

El evento consiste en un total de 70 expositores procedentes de diferentes lugares de España, especialmente de Galicia, y Portugal. Todos estos participantes, que van desde marcas comerciales, diseñadores y protectoras hasta artesanos y colectivos, presentarán una serie de jornadas para todas las edades y públicos.

El programa completo de actividades se puede consultar en el siguiente enlace.

Las puertas de Pata Pata estarán abiertas de 10:00 a 20:00 horas. El coste de la entrada por acceso al recinto será de 6 euros por persona, a excepción de los menores de 12 años, quienes podrán entrar gratis.

EHMU 2025 - V Encuentro Mundial del Humorismo

El show 'Humoris Causa' de Carlos Blanco, Goyo Jiménez, Marta González de Vega, Xosé A. Touriñán

El pasado abril tuvimos una buena dosis de humor gracias al inicio del EHMU 2025. Ahora continuamos el mes de mayo con nuevos espectáculos y monólogos que llenarán de risas cada rincón de las calles de la ciudad herculina.

Los diferentes humoristas que visitarán A Coruña en esta nueva edición del EHMU darán sus shows desde el jueves 1 hasta el domingo 4. ¿Te parecen pocos días? ¡Entonces corre a conseguir las entradas de tus cómicos favoritos antes de que se agoten!

La programación por días es la siguiente:

Jueves 1: Esto no es un show de Galder Varas a las 12:30 horas en el Teatro Colón . Las entradas ya se encuentran agotadas .

Esto no es un show de Galder Varas a las en el . Las entradas ya se encuentran . Jueves 1 y viernes 2 : 17 veces de Faemino y Cansado a las 20:00 y 21:00 horas en el Teatro Colón . Las entradas ya se encuentran agotadas .

y : 17 veces de Faemino y Cansado a las en el . Las entradas ya se encuentran . Viernes 2: Tlatoani de Carlos Ballarta a las 19:30 horas en la Sede Afundación . Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 23,76 euros.

Tlatoani de Carlos Ballarta a las en la . Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde Viernes 2: Anatomía del humor: Una visión científica del fenómeno de la risa de Javier Santaolalla, José Luis Crespo (Quantum Fracture), Luis Piedrahita, Marta González de Vega, Rocío Vidal (La Gata de Schrödinger) a las 18:00 horas en el Teatro Colón. Tan solo es posible asistir con invitación previa.

Anatomía del humor: Una visión científica del fenómeno de la risa de Javier Santaolalla, José Luis Crespo (Quantum Fracture), Luis Piedrahita, Marta González de Vega, Rocío Vidal (La Gata de Schrödinger) a las en el Tan solo es posible asistir con invitación previa. Sábado 3: Humoris Causa de Carlos Blanco, Goyo Jiménez, Marta González de Vega, Xosé A. Touriñán a las 19:00 y 22:00 horas en PALEXCO . Las entradas están agotadas .

Humoris Causa de Carlos Blanco, Goyo Jiménez, Marta González de Vega, Xosé A. Touriñán a las en . Las entradas están . Sábado 3: SHOW 1995 de Franco Escamilla a las 18:00 horas en el Teatro Colón . Las entradas también están agotadas .

SHOW 1995 de Franco Escamilla a las en el . Las entradas también están . Sábado 3: La Ruina de Ignasi Taltavull, Tomàs Fuentes a las 12:30 horas en PALEXCO . Las entradas ya están agotadas .

La Ruina de Ignasi Taltavull, Tomàs Fuentes a las en . Las entradas ya están . Sábado 3: El show de la Fantasy House de AlesGF, Animalize21, El Cuchillas, Pablete Pablitor a las 12:30 horas en el Teatro Colón . Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 17,60 euros.

El show de la Fantasy House de AlesGF, Animalize21, El Cuchillas, Pablete Pablitor a las en el . Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde Domingo 4: Fantastic Colofon de Álex Clavero, Ana Morgade, JJ Vaquero a las 20:00 horas en el Teatro Colón. El evento de clausura ya tiene las entradas agotadas.

Feria de Abril de A Coruña

Una imagen de la Feria de Abril.

Del 30 de abril hasta el 4 de mayo se podrá disfrutar de la celebración de la Feria de Abril en los jardines de Méndez Núñez.

La emblemática fiesta que celebra la cultura andaluza tiene también su lugar en la ciudad herculina. Durante 6 días se podrá disfrutar de una serie de actividades donde no faltarán las sevillanas, el sonido de la música tradicional y hasta una sesión vermú con el mejor sabor andaluz.

La Feria de Abril de A Coruña empezará oficialmente el miércoles 30 de abril a las 19:00 horas, que será cuando la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, lea el pregón que de paso a una actuación del Grupo de Baile de la Casa de Andalucía.

El programa completo de actividades se puede consultar aquí.

Corteo, el espectáculo de Le Cirque du Soleil

Espectáculo 'Corteo' del Circo del Sol.

Si todavía no te has acercado al Coliseum de A Coruña para disfrutar del nuevo espectáculo del Circo del Sol, el mes de mayo anuncia las últimas cuatro fechas de Corteo en la ciudad herculina.

Este espectáculo que fusiona humor, acrobacias, magia y música para crear la perfecta historia que muestra la imaginación de Mauro, el payaso soñador, quien hace un recorrido por su vida. La programación del mes de mayo es la siguiente:

Jueves 1 a las 20:30 horas

a las 20:30 horas Viernes 2 a las 17:00 y 20:30 horas

a las 17:00 y 20:30 horas Sábado 3 a las 16:30 y 20:30 horas

a las 16:30 y 20:30 horas Domingo 4 a las 12:30 y 16:30 horas

Las entradas se pueden adquirir en Ataquilla.com desde 44 euros.

Resis, Festival de la Música Contemporánea

Festival Resis.

El inicio de mayo anuncia la VIII edición de Resis, el proyecto artístico de la Fundación Ernst Von Siemens que se ha ganado merecidamente su fama de ser uno de los festivales de música contemporánea más importantes de Galicia.

En esta nueva edición del 2025 se dedicará un homenaje a los compositores Wolfgang Rihm y Helmut Lachenmann. Alrededor de estos dos importantes nombes se agrupan 27 artistas que actuarán durante 12 días del mes de mayo en 10 localizaciones entre A Coruña, Santiago de Compostela y Madrid. Además, podremos disfrutar de 12 estrenos inéditos. ¿Te lo vas a perder?

La programación de actuaciones en A Coruña es la siguiente:

Sábado 3 a las 20:00 horas : El Cuarteto Diotima interpretará Gran Torso de Helmut Lachenmann en la Iglesia de las Capuchinas.

a las : El interpretará Gran Torso de Helmut Lachenmann en la Jueves 8 a las 20:00 horas : La Banda Municipal de A Coruña interpretará el programa As Marxes en el Teatro Colón.

a las : La interpretará el programa As Marxes en el Sábado 10 a las 19:00 horas : El Gerhard Quartet interpretará Liñas de Auga de Jacobo Gaspar en el Museo de Bellas Artes.

a las : El interpretará Liñas de Auga de Jacobo Gaspar en el Sábado 17 a las 20:00 horas : El pianista Florian Höelscher interpretará Erinnerungsspuren (estreno inédito) de Alberto Posadas en el Museo Domus.

a las : El pianista interpretará Erinnerungsspuren (estreno inédito) de Alberto Posadas en el Domingo 18 a las 13:00 horas : Se realizará la proyección sonora IV Universos, signos y constelaciones (estreno inédito) en el MUNCYT .

a las : Se realizará la proyección sonora IV Universos, signos y constelaciones (estreno inédito) en el . Jueves 29 a las 19:30 horas: El artista Rubén Panete estrenará de forma inédita Barrocracia en el MUNCYT .

a las El artista estrenará de forma inédita Barrocracia en el . Viernes 30 a las 20:00 horas: La Orquesta Sinfónica de Galicia interpretará Metástasis de Iannis Xenakis en el Palacio de la Ópera.

a las La interpretará Metástasis de Iannis Xenakis en el Sábado 31 a las 20:00 horas: El contrabajista Florentin Ginot estrenará de forma inédita en España Farewell de Stefano Scodanibbio, Toccatina de Helmut Lachenmann y G’vurah de Sarah Nemtsov, entre otras, en el Museo Domus.

Todos los eventos del festival RESIS son de entrada libre, pero se requerirá una previa invitación que se podrá recoger en diferentes puntos de la ciudad. Para más información acerca de cada uno de los conciertos se puede consultar su página web.

Corufest 2025 - Festival de artes escénicas

Corufest 2025. Concello de A Coruña

Desde el jueves 8 hasta el domingo 18, la ciudad herculina acogerá el festival de artes escénicas LGTBQ+ por excelencia, Corufest.

Se trata de una auténtica celebración de la cultura Queer, la cual invita, al mismo tiempo, a hacer una reflexión a través de las diferentes representaciones que se harán sobre el escenario. Además, pretende ser un espacio libre de etiquetas, donde cada uno de los asistentes pueda disfrutar al máximo de las artes escénicas.

Algunos de los participantes que participarán este año en Corufest 2025 son Pablo Lilienfeld y Federico Vladimir, pareja que interpretará la obra Mónica; o Eduardo Rubiño, que traerá consigo la charla Encuentro sobre chemsex.

La programación completa por días se puede consultar en el siguiente artículo.

RetroFuture Fest 2025

RetroFuture Fest. Concello de A Coruña

Los fanáticos de la música electrónica están de suerte este mes, pues regresará a la ciudad herculina el festival RetroFuture, el cual reunirá DJ's de todo el mundo para animar a su público hasta el amanecer.

El viernes 9 y el sábado 10, que se dividirá en dos exclusivas sesiones por la tarde y madrugada, son los días marcados en el calendario para el encuentro de este reconocido festival de la música electrónica. Las entradas están a la venta desde 12 euros en grupopelicano.com

Los invitados de cada día son los siguientes:

Viernes 9, 20:00 horas en el Auditorio de la Domus

Antechamber (live)

Perila (live)

Sábado 10, 17:00 horas en la explanada de la Domus

80% BAUL (live)

Downwell (live)

Fake Robotique (DJ)

Spacer (DJ)

Sábado 10, 00:30 horas en la sala Pelícano

The Hacker

UFO95 (live)

Yngryd (DJ)

Espectáculo de los Harlem Globetrotters

El espectáculo Harlem Globetrotters llega la ciudad herculina. Shutterstock

El legendario equipo norteamericano regresa a España con su Harlem Globetrotters World Tour 2025 y la ciudad herculina tendrá la suerte de poder disfrutar de su show durante el 16 de mayo a las 19:30 horas.

Los fans del baloncesto podrán asistir a un inolvidable espectáculo que estará lleno de canastas casi imposibles, mágicos trucos y jugadas que tendrán a todo su público al borde de sus asientos. Además, durante esta nueva edición los fanáticos podrán vivir la experiencia única de conocer en persona a los Harlem Globetrotters. ¿Te lo vas a perder?

El show será en el Coliseum de A Coruña y las entradas están disponibles desde 16 euros en mitaquilla.com

Expotaku A Coruña

Cartel de la edición 2025 de la Expotaku.

Un año más, el recinto de Expocoruña celebra el evento de cultura asiática por excelencia de A Coruña. La Expotaku reunirá, un año más, a los fanáticos del anime, manga y cosplay de diferentes lugares de Galicia.

En esta nueva edición se podrá acudir a este evento durante el sábado 24 y el domingo 25. Estos dos días acogerán una serie de actividades como talleres de creación, puestos de artistas independientes, zonas de K-pop, torneos de videojuegos y mucho más.

El programa completo del evento se puede consultar aquí. El precio de las entradas está a 9 euros por un solo día y a 16 euros por dos. Se pueden conseguir en entradium.com