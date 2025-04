Cofradía de Dolores, el alma de la Semana Santa en Ferrol: "Mucha gente nos acompaña"

Tan solo faltan unos días para la semana más esperada del año por los integrantes de la Cofradía de Dolores. Con más de 1.150 cofrades entre monaguillos, aspirantes y numerarios, Dolores no solo es la Cofradía más numerosa de Ferrol, sino también la que más procesiones y la que más imágenes tiene, saliendo todos los días en la Semana Santa ferrolana, excepto sábado y domingo.

La preparación es larga y meticulosa. Durante cuatro meses, los 13 tercios de portadores y portadoras ensayan cada semana para que todo salga según lo previsto.

"Ves que el trabajo de todo el año se culmina el viernes. Empezamos por la mañana con El Santo Encuentro y finalizamos con Caladiños, que es de las más solemnes y de las más bonitas que hay", comenta emocionado José Ángel Vázquez, presidente de la Cofradía y antiguo integrante del tercio del Cristo Yacente, al que se unió en 2009.

Como apunta José Ángel, "La Cofradía de Dolores es un gigante", y aunque al ser preguntado por el secreto de su éxito responde con humildad que no lo sabe, quizás la clave está en que Dolores ha sido el precedente y motor de la Semana Santa tal y como se conoce hoy en día en la ciudad naval.

Es en 1939, cuando ocho miembros de la congregación participan en la procesión de Caladiños vistiendo capuz y hábito, convirtiéndose en los primeros capuchones ferrolanos y marcando el inicio de la Semana Santa moderna en Ferrol, culminando su evolución en 1992 con la fusión de la Cofradía de Dolores y la de La Misericordia.

Incremento de altas desde la pandemia

A pesar de que la Iglesia, como señala Vázquez, no atraviesa su mejor momento, desde Dolores no decae el número de altas para nuevos cofrades, llegando a tener hasta listas de espera en algunos de sus tercios. "Desde el fin de la pandemia ha habido un incremento sostenido de altas. La iglesia no está en una época boyante, pero parece que se vuelve a ver un poquito, va a mano con el crecimiento de la ciudad", destaca el presidente.

Procesión de Jesús de la Columna y Santísima Virgen de la Esperanza el Martes Santo. Lola Castro Casares

El miembro de la cofradía recuerda un tiempo en el que parecía que la gente se avergonzaba de ser practicante, un sentimiento que- según Vázquez- se ha minimizado gracias a la globalización, lo que para él se traduce en un aumento de tolerancia y respeto. Justo es ese respeto, para Vázquez, uno de los elementos que más caracterizan a los ferrolanos y ferrolanas esta semana tan especial, pues aunque algunos quizás no comulguen con la iglesia, "nos respaldan asistiendo de público a las procesiones, con mayor o menor implicación, pero mucha gente nos acompaña", sostiene.

La Virgen de Dolores vuelve a su Iglesia

Un nuevo manto para la Virgen de la Piedad o la confección de un nuevo Jesús atado a la Columna son algunas de las novedades para este 2025, pero si hay alguna que destaca y despierta mayor emoción para miembros y feligreses es la reapertura de la Iglesia de Dolores el próximo 11 de abril, tras siete años cerrada al culto debido a problemas estructurales.

Tal y como dice José Ángel, la Iglesia "nació con el pie cambiado", pues no se trata de la primera vez que se ve obligada a cerrar sus puertas desde su construcción en 1750, llegando en una de ellas a permanecer cerrada durante 30 años en el siglo XIX.

La rehabilitación trajo consigo asombrosos descubrimientos, tales como el camerín de la Dolorosa -en el altar- y la recuperación del suelo de piedra original, donde han aparecido las tumbas del asentista Ventura Taxonera que data del siglo XVIII y las sepulturas encargadas por la Orden Servita que mandó construir la iglesia. Esto algo común por aquel entonces, donde se enterraban en las iglesias en función de la posición social o el poder económico.

"Estaban los fieles muy expectantes y muy deseosos. A día de hoy nos preguntan si llegará a tiempo para la apertura en Semana Santa y ya podemos decir que sí, con todas las garantías" José Ángel Vázquez, presidente de la Cofradía de Dolores

Tras siete años de remodelaciones, no se pudo haber elegido una fecha más simbólica para su reapertura: el 11 de abril, Viernes de Dolores. La Dolorosa partirá desde la Concatedral de San Julián en procesión hasta su templo, donde será acogida con una ceremonia y una eucaristía presidida por el obispo Fernando García Cadiñanos.

"Estaban los fieles muy expectantes y muy deseosos. A día de hoy nos preguntan si llegará a tiempo para la apertura en Semana Santa y ya podemos decir que sí, con todas las garantías", explica José Ángel.

Expectantes y deseosos también se encuentran todos los miembros de la Cofradía de Dolores porque llegue ya el 13 de abril, Domingo de Ramos, empezar con él la Semana de Pasión y "ver la solemnidad y respeto de gente de todas las edades, creyentes y no creyentes que, al paso de las imágenes y cortejo procesional, muestran ese respeto y ese decoro... eso es inexplicable", concluye José Ángel Vázquez.

Ahora solo queda disfrutar de la semana más emocionante de Ferrol y que el tiempo acompañe, claro.