El gallego Luis Zahera sobre sus inicios en Madrid: "La gente me decía ¿me traes cocaína de Galicia?"

El actor gallego Luis Zahera ha acudido al programa Col·lapse de TV3 y no ha dudado en hablar sin ningún trabajo sobre sus inicios en el cine español y sus primeros rodajes en Madrid. Además de hacer balance sobre su carrera, el santiagués no se ha mordido la lengua a la hora de expresar su opinión sobre el fallecido Arturo Fernández y José Luis Moreno, al cual ha tachado de "pedazo de psicópata".

Luis Zahera se encuentra en plena promoción de su nueva película Tierra de Nadie, en la que, para sorpresa del propio Zahera, no hace de narcotraficante ni de drogadicto, sino que desempeña un papel de Guardia Civil. Durante la entrevista al programa catalán el actor ha hablado de diferentes temas de interés, desde sus inicios siendo un gallego en Madrid hasta dar su opinión sobre ciertas celebridades del cine español. Te lo contamos.

Sus primeros rodajes en Madrid

El actor también ha encontrado el momento para hablar del tópico más extendido sobre los gallegos y la droga. Zahera recuerda las primeras veces que rodaba en Madrid en los que la gente le decía "¿oye, me traes cocaína de Galicia?".

Luis Zahera no se muerde nada la lengua sobre lo que ocurría las primeras veces que fue a Madrid "Me pedían que les trajera droga de Galicia" pic.twitter.com/V6LjmeawFd — TVMASPI (@sebas_maspons) April 6, 2025

El actor reaccionaba con las siguientes palabras: "¿qué te crees, que nuestras madres de pequeños nos dicen vete al supermercado y me traes 100 g de queso, 100 g de jamón york y 100 g de cocaína? Lo malo de esto es que caes en un cliché", ha explicado.

Añade que el mundo del narcotráfico y las drogas es "un mundo terrorífico que hay que mantenerse lejos de él, que lo complica todo, que lo pudre todo, que acaba mal".

"Solo funcionaban dos acentos: el neutro y el andaluz"

Luis Zahera ha hablado sobre varios temas, entre ellos, cómo fueron sus inicios en el cine español y los inconvenientes que le puso ocasionar su defensa del gallego que siempre ha llevado por bandera. El presentador Ricard Ustrell i Garrido le ha preguntado por si ha sentido en algún momento que la defensa de su lengua le había pasado factura, a lo que Zahera ha respondido que sí, "en su momento no trabajaba porque había esta cosa en España de acude al neutro para trabajar. Ahora, ha cambiado, evidentemente".

Luis Zahera "Hubo un tiempo en que te sentías dolido, solo funcionaban dos acentos, el neutro y el andaluz" pic.twitter.com/up0tL3Crmi — TVMASPI (@sebas_maspons) April 6, 2025

El actor también ha hablado de su dificultad para los acentos y no duda en elogiar a algunos de sus compañeros que califica de "bestias absolutas" como Javier Bardem, Eduard Fernández o Luis Tosar. ""Yo no tengo oído, para mí no era tan fácil imitar otros acentos", afirma.

Así, sobre el tema de los acentos y lo castigados que estaban hace un tiempo en los rodajes a nivel nacional, Zahera admite que hubo un tiempo "en el que te sentías dolido". "Yo me acuerdo y que no le parezca mal a nadie. Funcionaban dos acentos, el neutro y el andaluz. Vascos, catalanes y gallegos... ostras. Era complicado el tema de los acentos", ha explicado.

"Antes era el cliché. Venimos de dónde venimos, de Francisco Franco, aquel gallego ilustre que lió la que lió y era andaluz y neutro. Se tardó, pero ya está aquí la sangre nueva de 17 acentos distintos", sentencia un convencido Luis Zahera.

Su opinión sobre Arturo Fernández y Jose Luis Moreno

El presentador le pregunta sobre si en los rodajes hay personas "imbéciles", a lo que Zahera no duda en afirmar que "había más antes". En este sentido, menciona sin ningún tapujo al fallecido Arturo Fernández y a Jose Luis Moreno.

Sobre "el de chatina" opina que "era mínimamente complicado a mi entender, con toda la humildad". Prosigue: "el día que yo rodé con él unos capitulares... un tipo peculiar. Generaba una distancia, una cosa extraña, una energía negra, nube negra… Cosas raras.", recordó el intérprete sobre el fallecido actor.

"Si trabajabas con Jose Luis Moreno, un pedazo de psicópata". Así es la contundente opinión del actor gallego sobre el polémico director. Por suerte, tal y como señala Luis Zahera, "ahora vienen productores nuevos, sangre nueva, entrevistadores nuevos, directores nuevos y esa gente cae por su propio peso, porque es insostenible tener a un brasas en un rodaje".