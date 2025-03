El bosque "zen" cerca de A Coruña que solo los "locals" de Oleiros conocen: "Este es nuestro lugar"

En un momento histórico en que es muy habitual vivir en ciudades llenas de actividad, ruido y grandes estímulos, aún existen espacios verdes para huir del caos, llenar los pulmones de aire fresco, relajarnos y reconectar con la naturaleza. Hoy, 21 de marzo, por el Día Internacional de los Bosques nos adentramos en el Bosque dos Veciños de Oleiros, un parque forestal muy querido por las personas locales.

Concello de A Coruña A Coruña creará en los próximos años un bosque urbano en Bens con más de 3.000 árboles

La proclamación del Día Internacional de los Bosques fue realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), el 21 de diciembre de 2012.

Los Bosques cubren aproximadamente un tercio de la superficie terrestre del planeta. Son los pulmones del mundo al absorber dióxido de carbono, producir oxígeno y regular el clima, pero cada año se pierden más de 13 millones de hectáreas de bosques (130,395 kilómetros cuadrados) debido a la deforestación y a la degradación forestal.

Esta pérdida contribuye a las emisiones globales de carbono y amenaza la supervivencia de innumerables especies y la seguridad alimentaria e hídrica de la humanidad.

Bosque dos Veciños

Oleiros cuenta con un extenso patrimonio ambiental, entre el que destaca el Bosque dos Veciños. Con una extensión de 168.000 metros cuadrados, este espacio natural cuenta con pasarelas de madera, zonas de lectura bajo la sombra de los árboles, merenderos y hasta un pequeño gimnasio al aire libre.

En las inmediaciones del bosque, se encuentra la Iglesia de Santa Eulalia de Liáns, uno de los escasos ejemplos del barroco rural de la zona. Rodeada por el Bosque dos Veciños, ofrece un espacio perfecto para contemplar la arquitectura.

Powered by Wikiloc

"Levo vindo o Bosque dos Veciños dende que era neno. Estudiei no IES Valle Inclán e nalgunha clase de educación fisica viñamos a facer actividades aquí. Sempre gardei un bo recordo do lugar e, agora que teño can, é un espazo que emprego moito para vir con el. Tao desfruta de todos os estímulos que ofrece o bosque e eu disfruto da tranquilidade e das lembranzas que desperta en min", explica Javier, uno de los pocos caminantes que a las 20:00 horas de un día por la semana puedes encontrarte en este tranquilo lugar.

Aunque no es el único: cada día, se reúnen en este paraje natural un grupo de chicos que practican deporte en un espacio habilitado para la actividad física.

Grupo de chicos practicando deporte. Quincemil

Los cinco son de Perillo, el primer pueblo de Oleiros tras cruzar el Puente del Pasaje. Uno de ellos expresa que tiene ahora 22 años, y ya a los 6 iba a esa bosque de excursión con la escuela. "Ahora venimos a entrenar, aunque es complicado porque la estructura es muy vieja y no la han renovado en todos estos años, pero la zona es genial", explica.

El merendero del Bosque dos Veciños.

"Es el mejor lugar que tenemos para hacer actividades al aire libre. Hay otros lugares, pero este es... como nuestro lugar. Aunque no nos importaría que viniese más gente. Quizás así nos renueven el gimnasio", expresa ante Quincemil otro de los chicos.

Recorre el bosque una pasarela de madera en buen estado que pasa por pequeños merenderos habilitados con mesas, bancos y una papelera.