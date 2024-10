Blur, colofón para el Noites do Porto de A Coruña en pantalla grande

Los miembros de la banda británica Blur, surgida como referente del brit pop en el paso de la década de los ochenta a la de los noventa, se reencontraron en 2023 tras ocho años de separación para grabar un nuevo álbum, The ballad of Darren, y presentarlo a lo grande, en el mismísimo estadio londinense de Wembley. Un documental recoge esa reunificación y aquel concierto, y se podrá ver en A Coruña el próximo jueves 24 de octubre.

Blur: To The End, dirigido por Toby L., narra cómo se produjo el reencuentro de los miembros originales de Blur, con Damon Albarn al frente. El documental supondrá el cierre de la cuarta edición del festival Noites do Porto, que comenzó en septiembre. La proyección tendrá lugar en Los Cantones Cines a partir de las 20.15 horas y las entradas ya están a la venta en www.cantonescines.com.

Como colofón, al finalizar la sesión el público podrá asistir a una fiesta oficial de despedida (Afterparty 90’s & Britpop Night) en la que sonarán grandes éxitos de los 90 y del brit pop en el local Don Giorgio. Los tickets para esta sesión, que incluye una consumición Estrella Galicia, estarán disponibles a partir de mañana jueves 17, a las 11:00 horas, en https://masgalicia.entradas.plus/.

Blur: To The End podrá verse por primera vez en Galicia gracias a la colaboración entre Noites do Porto y Cormorán Cinema, la asociación que impulsa el Cormorán Film Fest, que celebra su nueva edición del 14 al 24 de noviembre.

Ocho días, doce escenarios y mucha música

La música de Blur, un peso pesado del pop, dará ambiente final a una programación musical del Noites do Porto que este año, con la colaboración institucional del Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación de A Coruña, y la Xunta de Galicia (además de compañías como Estrella Galicia) ha propuesto en doce localizaciones y durante ocho días los espectáculos de bandas y artistas como Alcalá Norte, Alina Bzhinshezka & Toni Kofi Duo, Baiuca, Bala, Bernard Butler, Carlangas y los Cubatas, Delaossa, La Perra Blanco, Mudhoney y Rocío Luna.