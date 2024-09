Un encuentro con Bala, propuesta para calentar motores en Noites do Porto en A Coruña

Noites do Porto ofrece como nuevo aperitivo de su cuarta edición un encuentro especial con el grupo coruñés Bala mañana jueves 19 en Garra Espacio Creativo, en el número 155 de la calle Orzán de A Coruña. El evento, de acceso libre, comenzará a las ocho de la tarde.

¿En qué consiste Warm Up Bala x NDP? El público asistente podrá charlar con Ánxela Baltar y Violeta Mosquera, las integrantes de Bala y responsables de la selección musical del evento. También podrán adquirir uno de los packs de la edición limitada Noites do Porto, que consiste en el vinilo firmado por las artistas y la entrada conmemorativa de la presentación de Besta, su nuevo álbum, el 27 septiembre en Inn Club, diseñada por @xanxan.art.

Warm Up Bala x NDP será el primer evento gratuito que se celebre de esta edición de Noites do Porto, pero no el último. Todos los dj set enmarcados en la cápsula Noites nos Bares, en los que participarán pinchadiscos internacionales y locales, también serán de acceso libre.

La intensa semana de programación musical en A Coruña propone un cartel con 25 artistas, ocho jornadas de directos y doce espacios en los que se desarrolla su programación, lo que, según sus organizadores, servirá para "convertir Noites do Porto en la gran cita coruñesa con la música en directo".

Tras la gran expectación que causó el concierto de presentación de la banda norteamericana Mudhoney el pasado sábado 7 en la sala Inn Club, ahora le llega el turno a Bala, el dúo que se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la escena rock y stoner nacional.