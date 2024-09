El guitarrista Bernard Butler actuará en Noites do Porto en A Coruña: Este es el cartel completo

Noites do Porto ha dado a conocer este viernes su cartel definitivo. La cuarta edición se cerrará con el concierto del británico Bernard Butler el 29 de septiembre en la sala Mardi Gras, fundados junto a Brett Anderson de Suede; con entradas a la venta a partir del 9 de septiembre a las 11:00 horas. Además del guitarrista, se suman a la programación La Toñi, LaBlackie y Néstor Pardo, además de cinco DJ internacionales como Jay.C, Joey 'The Tornado' Hill, Marcus Harris, Melanie Xulu y Jeff Higgins, enmarcados en la cápsula Noites nos Bares.

"Noites do porto aporta un valor engadido, faise por e para a cidade para conectala co mundo cultural", aseguró este viernes el concejal de Cultura y Turismo del Concello da Coruña, Gonzalo Castro, que añadió que el ciclo de conciertos es un "referente nas sinerxias do tecido cultural da nosa cidade". Héctor César, director de Noites do Porto, señaló por su parte que A Coruña " lo tiene todo para que la musica sea prioritaria en su dia a dia".

El ciclo tendrá lugar durante el mes de septiembre en distintos enclaves de la ciudad de A Coruña, con ocho jornadas de directos y dj set en salas de conciertos, locales de hostelería y terrenos portuarios. En total serán 25 los artistas que formarán parte de Noites do Porto, en una programación ecléctica en cuanto a estilos y para todos los públicos que busca ofrecer experiencias musicales inclusivas.

Presentación de Noites do Porto en A Coruña. Quincemil

Este 2024, se estrenan dos cápsulas musicales como Noites de Flamenco e Jazz y Noites nos Bares, además de colaboraciones con endidades culturales de la ciudad para aproximarse a otras disciplinas. "Esta es la edición más ambiciosa y expansiva de Noites do Porto, un festival que siempre ha buscado sumar y nutrir a la ciudad, establecer lazos con sectores clave, como las salas de conciertos y la hostelería, y favorecer el fortalecimiento del tejido circular", explciaba Héctor César, director del ciclo.

Colaboraciones con otras disciplinas

Cartel reinterpretado por el artista Álvaro Dorda. Quincemil

Otra de las novedades es la colaboración del festival con Coruña Gráfica, proponiendo que artistas locales reinterpreten con total libertad el cartel oficial del festival. De la obra resultante se crearán 10 piezas firmadas por el autor. También se recuperan vínculos con el mundo audiovisual de la mano de Cormorán Cinema, estrenan en Galicia en pantalla grande Blur: to the end. La cita será en Cantones cines durante el mes de octubre.

Programación completa

Noites do Porto arranca este sábado 7 de septiembre con el conceirto de Mudhoney y Thee Eliam en la sala Inn Club. Precisamente se trata de uno de una de las tres actuaciones que se encuentran ya sin entradas disponibles, sumando las de Alcalá Norte + La Toñi y la de Rocío Luna.