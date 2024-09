Rey, ante lo ocurrido en PreZero en A Coruña : "Es obligación de la empresa garantizar el servicio"

La quema de los camiones de basura en la nave de PreZero, que tuvo lugar el pasado lunes, preocupa en la ciudad. Cuando se creía que el conflicto de basura había llegado a su fin, el servicio de recogida de basuras herculino perdía seis vehículos de su flota. Con ello, surgía la posibilidad de que las labores se vieran perjudicadas, al tener que prescindir de dichos vehículos.

Ante la incertidumbre de lo que esto pudiera suponer, la alcaldesa Inés Rey atribuyó toda responsabilidad a PreZero. "É obriga da empresa garantir os medios persoais e materiais do servizo, así como o mesmo número de camións para garantir a ruta", respondía a la pregunta formulada por los medios de comunicación. Con ello, la regidora confiaba en que la empresa concesionaria cumpliera con su labor y pudiera hacer frente cuanto antes a los daños causados.

En este sentido, cabe señalar que cuatro de los vehículos quedaron inservibles tras el incendio y tendrán que ser repuestos. Mientras que los otros dos quizá se puedan reparar en el taller. No obstante, según ha podido saber Quincemil, la factura a asumir es de 960.000 euros, teniendo en cuenta que cada uno de los camiones cuesta 240.000.

Atribución de los hechos a STL

Inés Rey y fuentes próximas a la PreZero ya han catalogado los hechos como "intencionados". La regidora apuntó al sindicato STL, cuyos líderes fueron despedidos por parte de la empresa PreZero hace pocas semanas. "Los mismos que quemaban contenedores y es una respuesta a la firmeza del Ayuntamiento y la empresa frente al chantaje al que fue sometida la ciudad", sostuvo hace unos días.

De hecho, como ya habían mencionado en los días anteriores, hoy mismo el Concello de A Coruña remitirá por escrito a la Fiscalía la ampliación de la denuncia "para que se poda incorporar o incidente do pasado luns" -refiriéndose al incendio de los seis camiones-.

No obstante, la Policía Nacional continúa investigando los hechos. Por el momento no ha habido detenidos, pero no se descarta que pueda producirse algún arresto.

Nuevo contrato

Asu vez, el Concello de A Coruña ha encargado un informe a Urbanismo para evaluar si Valoriza puede quedarse con el millonario contrato de recogida de basuras. Se trata de un procedimiento para la adjudicación del contrato después de la anulación del anterior, el cual mantenía con PreZero.