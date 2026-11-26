Muere una persona tras ser atropellada por un coche en O Porto do Son (A Coruña)

Un atropello registrado a primera hora de la mañana de este jueves en el municipio coruñés de O Porto do Son se ha saldado con una víctima mortal.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo alrededor de las 08:00 horas en la carretera AC-550, a su paso por Goiáns. Fue la propia conductora del vehículo implicado la que contactó con los servicios de emergencias para advertir de que había atropellado a una persona, que se encontraba herida de extrema gravedad.

Desde la central de emergencias se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al GES de Noia.

A su llegada al lugar del accidente, los profesionales sanitarios tan solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.