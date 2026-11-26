La Iglesia de Santiago recibió 15 denuncias por abusos desde 2024. Así lo reflejan los datos del Servicio Diocesano de Prevención y Atención de Abusos a Menores, Personas Vulnerables y sus Familias de la Archidiócesis, que recogen tanto "casos actuales" de menores como otros "históricos" desde que empezó a funcionar hace dos años.

La Oficina del Peregrino de Santiago ha acogido este jueves una rueda de prensa para dar a conocer esta información. En el acto han participado el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, quien ha animado a las víctimas a denunciar aunque "hayan pasado muchos años"; el coordinador del Servicio, Luis García Bernadal; y su portavoz, Milagros Otero.

Prieto ha reconocido durante su intervención el daño causado por la Iglesia "cuando falló", señalando que su deber es "proteger y responder" a lo que las víctimas querían contar. "Por eso, pedimos perdón", señaló el arzobispo de Santiago, según recoge Europa Press.

"Quien acude a nuestro servicio diocesano puede contar lo vivido a su ritmo, saber qué pasos puede dar y tener una persona de referencia a la que acudir después del primer encuentro o conversación", añadió Prieto, que señaló que deben estar dispuestos a escuchar lo que las víctimas tienen que decir sobre "las propias actuaciones" de la Iglesia y a "corregir" lo que sea necesario.

El arzobispo de Santiago, además, señaló que la Iglesia "quiere hacerse responsable de todos los casos de abuso".

Personal apartado

El servicio registró desde su entrada en funcionamiento un total de 15 denuncias en el ámbito de la Iglesia: dos ese año; siete en 2015; y cinco en lo que va de 2026. La mayoría de los casos son los denominados como "históricos" al ocurrir "hace bastantes años", aunque recientemente también han recibido "algún caso de menores".

Otero puntualizó que cuando un caso llega al Servicio, puede desplegarse "en más de una persona o afectar a más de una". "Que la gente se atreva a denunciar, que acuda a nosotros, que busque ese puente que le podemos proporcionar. Somos personas absolutamente imparciales", aseguró la portavoz del servicio.

La Diócesis de Santiago, por otro lado, se hizo cargo del pago de 4.674 euros en concepto de tratamiento psicológico a una de las víctimas que lo solicitó.

La mayor parte de las víctimas son menores de edad y existe "un equilibrio" entre hombres y mujeres, según Otero, que señala que los abusadores proceden de distintos ámbitos, entre ellos sacerdotes, laicos y miembros de órdenes religiosas. A este respecto, hubo dos casos en los que personal de la Iglesia fue apartado y la Iglesia reconoce casos en el ámbito educativo.

Otero explicó durante su intervención que, aunque habitualmente se vinculen las denuncias con violencia sexual, "no es así necesariamente".

Los casos registrados en la actualidad corresponden al territorio de la Archidiócesis de Santiago, aunque también "llegan casos" de otras diócesis que son derivados a la zona correspondiente para "poder agilizar la ayuda".

Las denuncias

El Servicio Diocesano de Prevención y Atención de Abusos a Menores, Personas Vulnerables y sus Familias tiene un número de teléfono, el 629885206, operativo las 24 horas del día a disposición de las familias. Así, cuando una víctima o alguien que tiene conocimiento del caso lo comunica, se propone un encuentro para el que la persona que llama decide el lugar y si quiere ir acompañada.

"Son las víctimas las que deciden adónde vamos, por dónde vamos y los tiempos. El centro y la guía de nuestro servicio son siempre ellas", afirmaron los representantes del servicio, que está obligado a "denunciar inmediatamente" cuando se produce un abuso contra menores. Fiscalía, por ahora, no tiene ningún caso entre manos a este respecto.