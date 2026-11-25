Santiago de Compostela ha conmemorado este miércoles el 25N, Día Internacional de la Mujer, con varios actos. El primero de ellos se celebró en el Pazo de Raxoi con la lectura de la declaración institucional aprobada en pleno el 2 de noviembre, a la que siguió una acción artística promovida por la cineasta chilena Cecilia Barriga.

El primer acto se celebró en el Pazo de Raxoi, donde se leyó la declaración institucional aprobada de forma unánime en el pleno el pasado 2 de noviembre. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, fue la primera en intervenir y dio la palabra a los concejales Mercedes Rosón (no adscrita), Marta Abal (PSOE), Borja Rubio (PP), María Rozas (CA) y Míriam Louzao (BNG) para la lectura del texto, que cerró la regidora.

La delegada rectora para la Igualdade, Lorena Añón, participó también en el acto, en el que la comunidad educativa estuvo representada por tres alumnas de institutos de la ciudad: Hanin Bilal El Hawary Pérez, del IES Antón Fraguas; Julia López Sánchez, del IES Pontepedriña; y Ana Jorquera Domínguez, del IES Rosalía de Castro, que leyeron textos de rechazo a la violencia machista en todas sus formas.

Sanmartín cerró el acto con una intervención en la que recordó que cada mujer asesinada tiene nombre, ejemplificándolo con la historia de Tinucha: "Unha muller avanzada para a época que, cando se xubilou, quixo dedicarse a aquilo que sempre lle gustara: a pintar, a ler, a estar coa xente que a quería, a tomar café coas amigas, a pasear. O seu home non o soportou. Queríaa para el".

Tinucha fue asesinada por su marido cuando tenía 74 años. "Visto despois de acontecer, era a crónica dunha morte anunciada, podiamos dicir. Houbera moitos sinais dun home absolutamente posesivo, controlador, dun home que tiña ciumes e que quería vixilar e saber todo o que facía a súa muller", explicó la alcaldesa, que apeló a estar atentos: "Temos que ter sempre as lentes violetas postas. A familia de Tinucha non vimos eses sinais".

La alcaldesa, por último, hizo hincapié en la importancia de que la sociedad sea capaz de detectar las señales para poder combatir esta situación derivada de "cuestións estruturais dun sistema de dominación" que precisa muchos más esfuerzos, recursos, atención, prevención y educación para su erradicación.

El canto das Cecilias

Santiago acogió, tras el acto institucional, una acción artística promovida por la cineasta chilena Cecilia Barriga en la que se invitó a las mujeres a reunir sus voces para combatir la violencia, romper el silencio y reivindicar el acompañamiento colectivo. La iniciativa terminaba de esta forma tras haberse desarrollado en los últimos días en el Auditorio de Galicia en el marco de la exposición Facer aparecer. Ensaios colectivos dun nosoutras.

El canto de las Cecilias nació en Roma, donde Cecilia Barriga reunió a 42 mujeres llamadas Cecilia para repensar los referentes de sacrificio y martirio asociados a la figura de la patrona de la música. Así, a partir del canto tradicional La povera Cecilia, las participantes construyeron una nueva letra vinculada a las experiencias de violencia que atraviesan las vidas de las mujeres.

Tras su paso por Madrid, Brasil, Francia y Corcubión, el proyecto llega a Santiago con una versión en gallego adaptada por la poeta Lucía Aldao y enriquecida con las aportaciones de las mujeres que han participado en los encuentros y ensayos desarrollados estos días en el Auditorio de Galicia.

Más allá de estos dos actos, el concello ha desarrollado en las últimas semanas la campaña del 25N bajo el lema Faite un home y el sublema Un home dos que desexan cambiar, tirando de estereotipos machistas para invitar a la reflexión e invitando al diálogo. El objetivo de la iniciativa es promover modelos de masculinidad igualitarios y corresponsables.

El PP de Santiago, por su parte, ha compartido en redes un vídeo protagonizado por sus concejales con motivo del 25N. "Hai algo que nunca puede quedar en silencio: nuestro compromiso contra la violencia machista", asegura Borja Verea en las imágenes.