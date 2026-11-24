El arzobispo de Santiago confía en que el Papa visite Galicia en 2027: "Pasito a pasito"

El papa León XIV podría visitar Galicia en 2027. El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, se ha mostrado este martes confiado en que así sea antes de un acto en la capital gallega, cuando ha concretado a los medios que la opción de que el papa viaje hasta Galicia ya tiene "fundamento".

El arzobispo de Santiago, no obstante, ha rechazado especular sobre las posibles fechas de la visita. "Tenemos horizonte, eso es lo importante", ha asegurado Prieto, según recoge Europa Press.

Galicia celebra el próximo 2027 el Año Santo, por lo que "hay esperanza" de que León XIV pueda llegar como peregrino a Compostela, una esperanza "que ya podemos decir con fundamento". "Pero todo pasito a pasito", ha añadido Prieto.

El arzobispo de Santiago no ha querido aventurarse con posibles fechas, ya que la visita se produciría "cuando el papa pueda". A este respecto, Prieto ha recordado que León XIV expresó en su vuelo de Roma a Montevideo que "quiere" visitar Santiago, considerando que este deseo se "materialice" cuando la Santa Sede considere "oportuno".

Tal y como le dijo al papa Francisco al invitarlo a Santiago, Francisco José Prieto ha trasladado a León XIV, como "el Pedro de hoy", que "su amigo Santiago de Zebedeo espera que su amigo Pedro pueda visitarlo" en la ciudad compostelana.

Respecto al Año Santo, el arzobispo de Santiago ha explicado que las parroquias ya están "preparándose para acoger" a los peregrinos que hagan el Camino de Santiago, que será "un poquillo más intenso" que un año ordinario. La ciudad, por tanto, también se preparará para darles la bienvenida a los participantes en las "grandes peregrinaciones" previstas.

El papel de la Iglesia, ha dicho, es "cuidar la hospitalidad en el Camino y la hospitalidad cuando llegan a Santiago" y "organizar los horarios de las celebraciones" y de la Puerta Santa, que se convertirá en la "puerta de entrada a la Catedral".