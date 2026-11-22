Heridas dos personas en una salida de vía en Santa Comba (A Coruña): una de ellas fue excarcelada

Dos personas han resultado heridas este domingo por la tarde en un accidente de tráfico registrado en Santa Comba (A Coruña). El turismo en el que viajaban se salió de la vía en el kilómetro 12 de la carretera DP-2904, a la altura de la parroquia de Xallas de Castriz. Una de las ocupantes tuvo que ser excarcelada por los bomberos antes de ser evacuada en ambulancia.

El accidente se produjo pasadas las 19:00 horas. Fue un particular quien alertó al 112 Galicia al comunicar que un vehículo acababa de salirse de la carretera y que había dos personas que necesitaban asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y el Servicio Municipal de Protección Civil de Santa Comba.

Una vez en el punto del siniestro, los bomberos tuvieron que intervenir para liberar a una de las ocupantes, que había quedado atrapada en el interior del vehículo y presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Las dos personas heridas fueron finalmente evacuadas en ambulancia a un centro hospitalario.