Polémica entre Gobierno local y PP por la limpieza de la senda ciclista entre Santiago y O Milladoiro

La senda que une O Milladoiro, en Ames, con la estación intermodal de Santiago de Compostela ha estado siempre en el punto de mira. El trayecto, que ha generado controversia desde un primer momento debido a las diferencias entre el concello y la Xunta, está de nuevo en el punto de mira por su falta de limpieza y el debate de quién debe encargarse de esta tarea.

El ayuntamiento informó ayer de que le había trasladado oficialmente a la Axencia Galega de Infraestruturas, a través del Servizo de Supervisión de Proxectos e Obras, una comunicación informando de las incidencias detectadas en el carril bici: maleza que invade el trazado, deficiencias en la capacidad de drenaje, mal estado del pavimento o papeleras llenas por falta de limpieza.

El concello requería a través de este comunicado que la Xunta que hiciese frente a las tareas de limpieza y mantenimiento, una petición sobre la que ha insistido este viernes indicando que estos trabajos le corresponden al Gobierno autonómico, titular de la senda durante la obra y hasta que se entregue formal y definitivamente al concello "se fose o caso".

Así, el ayuntamiento explica que la resolución por la que se pusieron a disposición de la Xunta los terrenos para la obra indica que "rematadas as obras formalizarase Acta de Devolución dos terreos e entrega das obras asinada por ambas as dúas administracións, previo informe técnico favorable municipal". Esta devolución todavía no se ha producido.

Más allá, el concello explica que parte de la senda discurre por terrenos expropiados a personas particulares que son titularidad exclusiva de la Xunta, por lo que aún no se ha determinado en qué condiciones se cederán al ayuntamiento. Mientras no se formalice la transmisión, el Gobierno autonómico es el titular y "debe exercer as súas obrigas de mantemento e limpeza, ademais das garantías de execución da obra".

El PP exige explicaciones

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, pidió este viernes a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que aclare las declaraciones hechas desde el Gobierno municipal sobre el mantenimiento de la senda y si el concello asumirá tareas como la limpieza de las papeleras y la conservación del tramo que discurre por el municipio.

"¿Es cierto, alcaldesa, que no va a recoger la basura de las papeleras ni mantener una infraestructura que atraviesa nuestra ciudad y que ya están usando muchísimos vecinos?", preguntó Verea, que recordó que el Gobierno local cuestionó al principio la ejecución de la senda.

El líder del PP local considera que la negativa del concello a asumir el mantenimiento es un nuevo obstáculo para esta infraestructura que conecta Santiago con O Milladoiro. "Estamos ante una infraestructura que está prácticamente terminada y que están disfrutando muchos vecinos. Lo que corresponde es cuidarla y ponerla en las mejores condiciones al servicio de todos", concluyó el PP.