Desalojado el colegio de A Baña (A Coruña) por una amenaza de bomba

El CPI San Vicente de A Baña ha sido desalojado este miércoles por un aviso de bomba. Este centro no ha sido el único en recibir la amenaza, ya que se han visto afectados por el mismo mensaje al menos un colegio de Lugo y 15 centros escolares de la ciudad de A Coruña.

Los alrededor de 250 niños y niñas que estudian en el colegio de A Baña fueron desalojados esta mañana después de que el centro recibiese la amenaza de bomba. En el centro estudia tanto el alumnado de Educación Primaria como el de Educación Secundaria.

El 112 ha confirmado que entre las 11:50 y las 13:00 horas se han recibido varios avisos en A Coruña, Lugo y A Baña.

Otros centros afectados

El concello más afectado por las amenazas de bomba ha sido el de A Coruña, donde más de 15 centros educativos e institutos han sido desalojados. La Policía Nacional trabaja en comprobar estos avisos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, confirmando que se trata de falsas amenazas de bomba.

El instituto Sanxillao de Lugo también ha sido desalojado hace unos minutos tras haber recibido una amenaza de bomba. El propio instituto, ubicado en la calle Fontiñas, fue quien alertó a las fuerzas de seguridad tras recibir la amenaza a través de un correo electrónico hacia las 13:00 horas.