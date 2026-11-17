Reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio de transporte público con Santiago y Teo. Concello de Teo

El Concello de Teo está dispuesto a asumir los costes de mantener la línea 12 hasta Os Tilos. Así lo ha asegurado este martes la alcaldesa del municipio coruñés, Lucía Calvo de la Uz, en una reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio de transporte público, a la que había sido emplazada la continuidad de este servicio en base a los costes económicos.

El nuevo contrato de bus urbano de la capital gallega suprime este servicio ofreciendo a cambio más frecuencias con la línea 6 y trasbordo, algo que ha generado el rechazo vecinal. El ayuntamiento teense ha pedido en varias ocasiones que se cumpla "exhaustivamente" el convenio vigente, que fue prorrogado en el 2024 hasta septiembre de 2028.

El concejal de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, insistió el 1 de octubre en que el nuevo diseño de líneas permitirá mejorar su conexión con los hospitales, aunque perderán la conexión directa. Los usuarios podrán coger un bus cada 15 minutos desde las 06:30 hasta las 23:00 horas, haciendo transbordo con la C2 o C4 en la Estación Intermodal o con la línea 1.

Dos posturas distantes que este martes han vuelto a poner sobre la mesa sus opciones. Así, la reunión sirvió para analizar el estudio económico presentado por el Concello de Santiago sobre los costes de las líneas 6 y 12, tras lo que Calvo de la Uz señaló que no se opone a los cambios de la línea 6 pero exige que se mantenga la 12, muy usada por los vecinos para ir a los hospitales.

El concello teense, en todo caso, se ha ofrecido a hacer frente a los gastos de mantener esta ruta, por lo que el ayuntamiento compostelano deberá decidir ahora si acepta esta proposición. En el caso de que no sea así, Teo forzará el cumplimiento del convenio hasta septiembre de 2028.

¿Cuál es el coste?

El Concello de Santiago remitió a finales de octubre a la Xunta el análisis técnico-económico de la prestación de los servicios de la línea 6 y de la posible incorporación de la 12 a la urbanización de Os Tilos.

La extensión de la línea 6 por la urbanización de Os Tilos y la línea 12 tendrían un coste de 3.182.040,11 euros en los 13 años de duración del nuevo contrato: 562.971,48 euros corresponderían a la 12 y 2.619.068,63 al recorrido de la línea 6 por el interior de la urbanización de Os Tilos.

Teo, que ya ha avanzado que está dispuesto a abonar el coste de que se mantenga la línea 12, deberá también pronunciarse sobre la línea 6 de cara a definir el servicio de los vecinos. Ambos concellos trabajan para llegar a un acuerdo sobre la prestación del servicio de transporte público.

"Oscurantismo" del contrato

El comité de empresa de Tralusa y los delegados de Aulusa Santiago y Aulusa Teo denuncian "oscurantismo absoluto" sobre el nuevo contrato del transporte urbano de Santiago. "Con esta actitud, Monbus conculca el derecho de información, consulta y participación que recoge el Estatuto de los Trabajadores, ante una mudanza de este calado", censura.

Todos ellos han avanzado que presentarán una denuncia en la Inspección de Trabajo ante "la gravedad de los hechos", según recoge Europa Press.

"Desde que se anunció que una UTE del Grupo Monbus se haría cargo del nuevo contrato del transporte urbano de Santiago de Compostela, la representación legal de las personas trabajadoras solicitó diversas reuniones a la empresa para que se trasladara información relativa a la prestación del servicio y a la subrogación del personal", advierte.

El nuevo contrato obliga a realizar modificaciones de rutas, servicios nocturnos, cambio de flota y obras en el centro de trabajo, así como a unificar condiciones de trabajo entre el personal subrogado de las siete empresas que hasta ahora prestaban el servicio.

La empresa convocó una reunión para el día 29 de octubre: "No obstante, tampoco ofreció información ni respondió a las cuestiones que se le formularon como la fecha de inicio, la razón social, la adecuación de los acuerdos previos en cada una de las empresas a la nueva realidad, frecuencias, obras en el centro de trabajo, registro de jornada, tiempos de relevo y descanso, condición de la nueva flota, etcétera".