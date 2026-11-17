Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. GC

Desmantelan un punto de venta de drogas en Padrón (A Coruña)

La Guardia Civil ha detenido en Padrón a una persona por un presunto delito contra la salud pública en el marco de una operación antidrogas. La investigación permitió desactivar un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad y que abastecía a la comarca del Sar.

La investigación comenzó a raíz de una pista que indicaba posible actividad ilícita de distribución de drogas desde un piso ubicado en Padrón. Al tener conocimiento de ello, la Guardia Civil de Boiro comenzó las pesquisas, con las que recabó información para comprobar los hechos.

La colaboración de los vecinos fue fundamental, al ser ellos quienes alertaron del trasiego habitual de personas que acudían a la vivienda.

En esta línea, la Guardia Civil recuerda que se puede alertar de cualquier información relacionada con el tráfico o consumo de drogas en el 062 o en la aplicación AlertCops.

La investigación permitió reunir los indicios necesarios para identificar al presunto responsable y proceder a su detención, así como intervenir sustancias estupefacientes relacionadas con la actividad investigada.