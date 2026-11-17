La Navidad se acerca y, con ella, la decoración que cada año llena las calles de Santiago de Compostela de luz y color. El ayuntamiento ha comenzado a colocar los adornos en la praza do Obradoiro, después de que la acampada por la vivienda comenzase a levantarse el pasado fin de semana. El concello, sin embargo, no ha confirmado todavía qué día se encenderán las luces, fecha pospuesta por el 29N.

Inicialmente, Santiago preveía dar la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado el 27 de noviembre, pero decidió cambiar la fecha al coincidir con el fin de la campaña electoral y dos días antes de los comicios. Lo más probable es que la fecha se retrase dado que quieren "escapar" de la campaña electoral, según explicó el pasado 26 de octubre la portavoz municipal, Míriam Louzao.

Con la fecha todavía por definir, la empresa concesionaria avanza en la colocación de los elementos decorativos en diferentes calles de la ciudad y en plazas tan emblemáticas como el Obradoiro. Al principio, y dada la presencia de la acampada por la vivienda, el concello analizó cómo proceder a su instalación, pero tras el levantamiento de más de un centenar de tiendas que había, los técnicos trabajan ya con normalidad.

"Xa estamos facendo as instalacións na praza do Obradoiro, onde se celebrará o Nadal. Estamos encantadas de que haxa tanta expectativa polo Nadal en Compostela, significa que fomos capaces de poñer a Compostela no mapa e facendo desta a terceira festa por relevancia no concello", explicó esta mañana la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a preguntas de los medios tras la presentación de aRi[t]mar.

La regidora afirmó que esta semana se dará un avance de la programación de Navidad. "Gústanos ter sorpresas. No ámbito do Nadal é importante que haxa sorpresas, que haxa incógnitas, e pouco a pouco iremos desvelando todo o que acontecerá. A árbore de Nadal do Obradoiro xa a están montando, e haberá tamén unha zona de xogo", añadió Sanmartín.

Fly2Galicia

Preguntada por Fly2Galicia, que ayer daba a conocer que operará los vuelos desde y hasta Santiago de Compostela con la portuguesa White Airways, Sanmartín señaló que no es competencia del concello hablar sobre cuestiones que corresponden al ámbito empresarial.

"Non temos coñecemento de que haxa persoas afectadas e, en todo caso, é a empresa a que se pon directamente en contacto coas persoas que puideron facer algunha compra. Entendo que iso é que o se pode recomendar a todo o mundo, que se ten algunha dúbida se poña en contacto directamente con la empresa", indicó la regidora compostelana.

A Sionlla

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, se reunió por su parte esta mañana con la Asociación de Empresarios do Tambre para comentar el protocolo firmado entre el concello y Xestur para garantizar un modelo de conservación estable y sostenible en el parque empresarial de A Sionlla.

Lestegás explicó tras el encuentro que el pasado 6 de noviembre, el ayuntamiento y Xestur firmaron un protocolo para desbloquear la "situación anómala" provocada por la "falta de constitución da entidade urbanística de conservación" del parque empresarial, 11 años después de la recepción de las obras de reurbanización.

Un protocolo, añadió el concejal de Urbanismo, que busca solucionar el problema de falta de mantenimiento de forma "ordenada, realista, negociada e estable". El documento establece un posible esquema de solución tripartita que incluya a los propietarios de parcelas con aprovechamiento lucrativo.

En todo caso, se prevé la constitución de una mesa técnica de trabajo que determinará los gastos exactos que son necesarios para poner a punto el polígono y propondrá una distribución justa. "Nesa mesa estarán representados tamén os propietarios de parcelas. Hoxe designaron as dúas persoas que os representarán", aclaró Lestegás.