Varias personas durante la acampada por la vivienda de la plaza del Obradoiro. Álvaro Ballesteros / EP

Adiós a la acampada del Obradoiro en Santiago de Compostela: "La lucha continúa en las calles"

La imagen de la acampada del Obradoiro de Santiago de Compostela está a punto de desaparecer por completo. Los participantes en la protesta decidieron el pasado fin de semana comenzar a levantar las tiendas que llevaban en la céntrica plaza tras mes y medio, y previsiblemente este lunes ya no quedará rastro de ninguna.

Un grupo de jóvenes realizó una acción de protesta en la Estación Intermodal de Santiago a finales de septiembre y, durante la madrugada del 30 al 1 de octubre, se trasladaron a la praza do Obradoiro. Comenzaron entonces a montar las primeras tiendas, que fueron aumentando conforme pasaban las semanas hasta superar el centenar.

Los participantes se organizaron para tener una buena rotación de personas para ocupar el espacio y que todos ellos pudiesen "ir a traballar, estudar ou coidar das familias". La acampada, además, contaba con diversas actividades a las que se invitaba a la ciudadanía a participar.

La posibilidad de levantar las tiendas se puso sobre la mesa después de que varias comisiones organizadoras de la acampada en Sol (Madrid) comunicaron su decisión de retirarse para trasladarse a los barrios. Una noticia que llevó poco después al desalojo de los participantes en la protesta, con al menos dos personas detenidas por la Policía Nacional.

La asamblea de Santiago, sin embargo, decidió continuar con su movilización con la mirada puesta en la huelga general del pasado 11 de noviembre. Miles de personas recorrieron las calles de la capital gallega para exigir el acceso a una vivienda digna en una jornada en la que se paralizaron varios servicios y polígonos.

Ahora, menos de una semana después, los jóvenes del Obradoiro han anunciado que levantan la acampada y han pedido a la gente que todavía tiene pertenencias en la praza que pase a recogerlas, al mismo tiempo que explican que seguirán realizando acciones reivindicativas.

"Amigues que doastes tendas e demais cousas recuperables, é a hora de pasar a recoller o que é voso. Eternamente agradecides sempre. A loita continúa nas rúas. Organizadas somos máis", informan a través de una historia en su perfil de Instagram.

La Acampada pola Vivenda de Vigo también ha iniciado su retirada de la Alameda este fin de semana. Decenas de personas han dormido durante cinco semanas en este espacio y ahora, según han informado, seguirán apoyando el trabajo de las asociaciones y colectivos sociales de la ciudad olívica en los barrios.