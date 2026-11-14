Un vídeo electoral del BNG de Lugo grabado en Ames provoca el reproche del alcalde: "¡Lo que son las cosas!"

Un vídeo electoral del BNG de Lugo grabado en O Milladoiro, en el municipio coruñés de Ames, ha provocado las críticas de su alcalde, el socialista Blas García, que ha cuestionado la elección de este escenario para promocionar la candidatura nacionalista de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

La polémica surgió después de que el BNG de Lugo difundiese en sus redes sociales una pieza audiovisual protagonizada por Olalla Rodil, grabada en una de las zonas de O Milladoiro donde se han llevado a cabo trabajos de humanización.

El vídeo, acompañado del lema "Lugo merece máis", muestra a la representante nacionalista caminando por una calle del municipio mientras presenta el mensaje electoral de su formación.

La publicación no pasó desapercibida para el regidor de Ames, que respondió a través de su cuenta en X con un mensaje dirigido tanto a Rodil como al BNG.

Críticas por las obras

"Gracias a Olalla Rodil y al BNG por venir a O Milladoiro, en el Ayuntamiento de Ames, a hacer este vídeo. ¡La verdad es que quedó bien la humanización!", escribió Blas García, en un comentario cargado de ironía.

El alcalde fue más allá y recordó la posición que, según sostiene, mantuvo el BNG de Ames respecto a las obras realizadas en la localidad. "¿No sé si sabéis que el BNG de Ames votó a favor de la paralización de la obra? ¡Lo que son las cosas!", añadió.

García cerró su publicación con un nuevo reproche a los nacionalistas por haber elegido el municipio coruñés para una grabación destinada a la campaña electoral lucense: "Y ahora venís desde Lugo a grabar un vídeo electoral".

Gracias @orodil e @obloque por vir ao Milladoiro @concellodeames a facer este vídeo. A verdade que quedou ben a humanización! Non sei se sabedes que o @obloqueames votou a favor da paralización da obra? O que son as cousas!! E agora vindes desde Lugo a gravar un vídeo electoral — Blas García (@blasgarcia) November 13, 2026

Un escenario fuera de Lugo

La controversia gira en torno a la utilización de una calle de O Milladoiro, en Ames, como escenario de una pieza electoral del BNG de Lugo.

El vídeo fue difundido por la organización nacionalista lucense con un mensaje de movilización de cara a los próximos comicios, mientras que el alcalde socialista de Ames aprovechó su publicación para poner el foco en la postura del BNG local ante las obras de humanización.

Por el momento, las críticas expresadas por Blas García se centran tanto en la elección de la localización como en la contradicción que, a su juicio, supone utilizar como escenario electoral una actuación urbanística cuya paralización habría respaldado el BNG de Ames.