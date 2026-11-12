La reurbanización de la calle de Mallou, en Santiago, comenzará en enero de 2027 y durará 15 meses

Las obras de reurbanización de la calle Mallou de Santiago de Compostela comenzarán en enero de 2027 y se prolongarán 15 meses. Así lo ha explicado este jueves el concejal de Obras, Xesús Domínguez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el jefe del servicio de Obras e Proxecto, Antonio Ranedo.

La empresa adjudicataria del contrato de reurbanización es Obras y Viales de Galicia (Oviga) por un importe de 1.301.420 euros, mientras que la dirección facultativa de la obra se adjudicó a Proyfe por 39.869,50 euros, tal y como aprobó el pasado 9 de noviembre la Xunta de Goberno Local.

El proyecto define un ámbito de actuación de 7.565 metros cuadrados: se extiende a través de 540 metros de calle, entre la calle Pequena (en el área sur) y la confluencia en la zona norte con la calle Queimada. Domínguez destacó que la intervención es "moi esperada" en el barrio de Meixonfrío y agradeció la colaboración de la Asociación Vecinal Casa Agraria.

El concejal de Obras aseguró que los trabajos son pioneros y que se adelantan al crecimiento que experimentará en los próximos años la zona norte de Santiago. La intervención, además, cumple con las tres premisas del modelo urbano que se desarrolla en la ciudad: la mejora de la accesibilidad y la funcionalidad de las calles; la mejora de la calidad ambiental del espacio público; y la renovación de las redes de servicios públicos.

La zona sobre la que se actuará es "moi heteroxéneo", ya que hay partes que no llegaron a urbanizarse por completo y otras en las que no hay aceras o son demasiado estrechas. Las barreras arquitectónicas están muy presentes en el área de actuación, mientras que en materia de seguridad solo se instalaron bandas reductoras de velocidad. Las obras aprobadas prevén mejorar todos estos aspectos.

¿Cómo serán las obras?

La reurbanización de la calle redistribuye el espacio existente, creándose un carril único de circulación, amplio y equilibrado entre las distintas formas de transporte (peatonal, en bicicleta, en vehículo privado o en transporte público). El proyecto reorganiza espacios de estacionamiento donde ya existían o donde lo permite el espacio disponible.

Domínguez hizo hincapié en el objetivo de que se pueda caminar con seguridad en toda la calle. Así, el concejal de Obras explicó que las aceras resultantes de la intervención serán accesibles, desarrollándose itinerarios peatonales seguros, y que se instalarán cinco pasos peatonales elevados. La mitad del ámbito, además, contará con una zona amplia de plataforma única para calmar el tráfico rodado.

El proyecto también contempla el diseño de pequeños espacios de estancia vinculados a la plantación de árboles o aprovechamiento de las zonas verdes existentes. Respecto a los materiales que se usarán, se priorizarán aquellos más duraderos con menor necesidad de mantenimiento, optando por soluciones homogéneas a lo largo del ámbito.

La reurbanización, además, permitirá la renovación de la instalación y la prestación de los servicios públicos a lo largo de la calle de Mallou.

"Estas obras supoñen a oportunidade para continuarmos a modernizar e organizar dun xeito máis racional as redes", señaló Domínguez, que puso como ejemplo el cambio de la actual red de saneamiento unitaria por una separativa. El proyecto incluye también el drenaje de las aguas pluviales en toda la superficie de la calle y la adaptación a la nueva rasante de la red de abastecimiento de agua.

El sistema de comunicaciones irá soterrado y, en el caso de lo alumbrado, se opta por sistemas más eficientes orientados al bajo consumo y mejor calidad de iluminación, lo que "mellorará a percepción de seguridade da rúa".

Los contenedores de la basura, por último, también serán reorganizados para racionalizar su localización.