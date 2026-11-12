29N: Pedro Sánchez visitará Santiago el 18 de noviembre para participar en un acto de campaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará el próximo miércoles 18 de noviembre en un acto electoral en Santiago de Compostela. El candidato socialista estará arropado por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, así como por representantes de las candidaturas del partido a las Cortes Generales.

El evento se celebrará desde las 18:30 horas en el Multiusos Fontes do Sar, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. Además de Pedro Sánchez, se prevé que durante las dos próximas semanas hagan campaña en Galicia varios ministros.

Esta será la primera visita de Pedro Sánchez a Galicia en la campaña electoral. La última vez que el mandatario estatal estuvo en la comunidad gallega fue a principios del mes de octubre, cuando participó en la inauguración del 'Foro La Toja Vínculo Atlántico' en una jornada en la que también visitó una empresa en Vigo.

El presidente del Gobierno tenía previsto visitar Galicia el último fin de semana de octubre para participar en un acto de precampaña, pero canceló el viaje a A Coruña tras el trágico accidente ferroviario de Toledo. Ese mismo fin de semana también estaba prevista la presencia del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la ciudad herculina.

No obstante, todo apuntaba a que no coincidirían en A Coruña, ya que Sánchez tenía programado un acto el sábado 31 en Cádiz, que también fue cancelado. Aunque se desconoce la fecha en la que tenía planeado visitar Galicia, se entiende que sería el domingo 1 de noviembre, ya que no llegaría a tiempo con el acto celebrado en la ciudad andaluza. Eso significa que no habría coincidido físicamente con Feijóo.

El lugar elegido por el PSdeG para celebrar el acto del 18 de noviembre, en todo caso, es el mismo que acogerá uno del PP este sábado 14. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, estará en el Multiusos Fontes do Sar desde las 12:00 horas acompañado, entre otros, por el líder del PPdeG y su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda.