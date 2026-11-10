Huelga general en Santiago: Los piquetes informarán en los polígonos y zonas comerciales

Quedan menos de 12 horas para que comience la jornada de paro general convocado para exigir el acceso a una vivienda digna y clamar contra el alza de precios. Este 11 de noviembre, miles de personas ejercerán su derecho a la huelga participando en las manifestaciones convocadas, mientras que los sindicatos ultiman la organización de los piquetes informativos.

La previsión a este último respecto es que los piquetes comiencen a informar ya de madrugada en el entorno de los polígonos. Es habitual que esto sea así, ya que se trata de las zonas donde la actividad laboral se inicia más temprano y el objetivo de los piquetes es lograr que más gente secunde la protesta.

Fuentes de la CIG han confirmado a Quincemil que el primer piquete informativo lo realizarán en las cocheras de los buses en Amio, en el Parque Empresarial de Costa Vella, mientras que desde las 07:30 horas estarán en el polígono do Tambre. El piquete bajará desde ahí hacia la zona comercial de As Cancelas y el centro.

Y es que tras realizar sus acciones informativas en la zona de los polígonos, lo habitual es que los piquetes se dirijan hacia las áreas comerciales, en las que prevén estar antes de que abran los establecimientos.

Manifestaciones

Santiago de Compostela acogerá este miércoles varias manifestaciones por la mañana y una unitaria por la tarde. La previsión es que la jornada de huelga, que busca reclamar mejoras de vida y de trabajo, movilice a miles de personas en la calle y paralice la actividad laboral.

El calendario de movilizaciones incluye una unitaria por la tarde, así como al menos otras tres por la mañana que podrían confluir en el entorno de la Catedral de Santiago.

Estas son las horas y lugares confirmados de las manifestaciones en Santiago: