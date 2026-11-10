Detenido en Negreira (A Coruña) por robar hasta cinco veces en un centro de lavado de coches

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de cometer hasta cinco robos con fuerza en un centro de lavado y aspirado de vehículos de Negreira (A Coruña). El sospechoso, natural de Santiago de Compostela y residente en el propio municipio negreirense, está investigado por un delito continuado de robo con fuerza.

La investigación comenzó después de que se registrasen varias sustracciones en las instalaciones del establecimiento. Ante la repetición de los asaltos, los agentes de la Guardia Civil de Negreira iniciaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona responsable.

Durante las indagaciones, los investigadores comprobaron que los distintos robos seguían un mismo procedimiento. El autor presuntamente forzaba los cajetines de recaudación de las máquinas de lavado y aspirado para acceder al efectivo que guardaban en su interior. Esta forma de actuar se habría repetido hasta en cinco ocasiones.

Las investigaciones permitieron reunir los indicios necesarios para identificar al sospechoso. El operativo concluyó durante la mañana del pasado 2 de noviembre, cuando los agentes localizaron y detuvieron al hombre.

Según informa la Guardia Civil, al arrestado le constan múltiples antecedentes por hechos de naturaleza similar relacionados con delitos contra el patrimonio. Las diligencias policiales han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Negreira.