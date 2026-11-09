La alcaldesa de Santiago secundará la huelga el 11N: "Hay suficientes razones para acudir"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, hará huelga este 11 de noviembre. La regidora compostelana ha confirmado este lunes que secundará el paro general convocado para el miércoles, de forma que no tendrá agenda pública ni cerrará reuniones de carácter interno o externo.

"Creo que hai suficientes razóns para acudir a esa folga", señaló la alcaldesa a preguntas de los medios tras la presentación de la campaña del 25N. Sanmartín confirmó que el grupo de Gobierno apoya la huelga, en referencia tanto a su formación (BNG) como a sus socios (Compostela Aberta).

La regidora, no obstante, recordó que como persona al frente de la Alcaldía estará pendiente de lo que ocurra en la ciudad, ya que su cargo implica hacerlo "as 24 horas do día, os 7 días da semana, os 365 días do ano": "Farei seguimento de todo o que aconteza en Santiago, como non pode ser doutra maneira. Sigo sendo a alcaldesa da cidade".

"Non vou ter axenda pública, nin reunións externas nin internas que impliquen traballar con outras persoas. Niso é no que vai consistir a folga: non ter nin participar en axenda que poidese haber ese día", concretó Sanmartín, que reivindicó su derecho a secundar el paro, que ha sido convocado para exigir mejoras en el acceso a la vivienda y mostrar el malestar de la población ante los precios.

Manifestaciones

Santiago de Compostela acogerá este miércoles varias manifestaciones por la mañana y una unitaria por la tarde. La previsión es que la jornada de huelga, que busca reclamar mejoras de vida y de trabajo, movilice a miles de personas en la calle y paralice la actividad laboral.

El calendario de movilizaciones incluye una unitaria por la tarde, así como al menos otras tres por la mañana. Estas son las horas y lugares confirmados:

12:00 horas en la Praza Roxa. CIG

12:00 horas, de San Caetano a la praza do Obradoiro. Comité de Folga Territorial

13:00 horas, desde la Alameda hasta la plaza da Quintana. CCOO y UGT

18:00 horas, con salida desde la plaza 8 de Marzo y llegada al Obradoiro. Manifestación unitaria de sindicatos y colectivos sociales

25N

Sanmartín confirmó que hará huelga este 11 de noviembre durante la rueda de prensa de presentación de la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bajo el lema 'Faite un home' y el sublema 'un home dos que desexan cambiar', la iniciativa busca interpelar de forma directa a los varones para "romper con las estructuras sociales que sostienen y legitiman la violencia machista".

La directora del Centro de Información a las Mujeres (CIM), Rita Barreiro, acompañó a la alcaldesa durante la presentación y explicó que las redes sociales serán el canal principal de difusión de los mensajes. La campaña contará con "embajadores" del el ámbito del deporte, la cultura tradicional, las artes plásticas, el periodismo, la divulgación histórica y la música.

La acción también incluye la distribución de dípticos informativos sobre corresponsabilidad y un taller de autocuidado, corresponsabilidad y bienestar emocional enfocado a mujeres cuidadoras que se celebrará el miércoles 18 de noviembre, entre las 18:00 y las 20:00 horas, en la Casa das Mulleres Xohana Torres.