Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela Agostime - Europa Press - Archivo

El helicóptero del 061 de Santiago permanece inoperativo desde el viernes

El helicóptero del 061 con base en Santiago permanece inoperativo desde el viernes debido a un problema con los documentos. Así lo han confirmado fuentes de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia a Europa Press, que prevén que la situación se extienda durante "unos días".

Ante esta situación, el 061 está siguiendo el procedimiento habitual.

De esta forma ha dotado al servicio de una ambulancia con soporte vital avanzado adicional, que contará con el médico y el enfermero a quienes les correspondería realizar el respectivo turno del helicóptero.

La Fundación Pública asegura que la cobertura está "garantizada" y que el servicio seguirá prestándose de este modo. Además, las mismas fuentes apuntan que esta es una situación "habitual" en el caso de las aeronaves debido a la "complicada" documentación.

Preconcurso de acreedores

Cabe recordar que Eliance, adjudicataria del servicio, entró en preconcurso de acreedores en octubre. Ya en marzo de 2025, la Xunta comunicó a la empresa la resolución del contrato de los helicópteros de Santiago y Ourense tras haber detectado reiterados incumplimientos en el servicio.

El nuevo contrato todavía no se ha adjudicado.

Tras una primera licitación que finalmente fue suspendida, la Xunta autorizó en junio de este año la apertura de un nuevo procedimiento para la adjudicación del servicio, con la previsión de que pudiese entrar en el último trimestre de este año.