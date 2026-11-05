La Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle estará terminada en marzo de 2027: será la mayor de Galicia

La Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle estará terminada previsiblemente en marzo de 2027 y se convertirá en la más grande de Galicia. Así lo ha asegurado este jueves el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, que visitó las obras de ampliación del trazado junto al diputado provincial Antonio Leira.

El ente provincial destina 1.784.622,96 euros a las obras de los diferentes tramos, que permitirán prolongar el itinerario hasta la capital gallega y completar un recorrido de alrededor de 36 kilómetros sobre las antiguas vías del tren para caminantes y ciclistas.

La previsión es que el primer tramo del término municipal de Santiago esté terminado este mes y que todo el trazado se finalice para marzo de 2027. Los tramos de la Vía Verde en la capital gallega suman 10,18 kilómetros y darán continuidad al itinerario que ya conecta los municipios de Cerceda, Tordoia, Ordes y Oroso.

La Vía Verde se presenta como una infraestructura de movilidad sostenible y un recurso para el turismo activo, de forma que quien la recorre pueda conocer el paisaje y el patrimonio a pie o en bicicleta.

Las obras en marcha

El primer tramo, de 2.165 metros, parte de la antigua estación ferroviaria de A Sionlla de Abaixo y llega hasta un camino vecinal situado entre los túneles 2 y 3. Estas obras fueron adjudicadas por 753.820,86 euros y está previsto que terminen en noviembre.

Los túneles estaban en tan mal estado antes de que comenzasen los trabajos que fue preciso redactar un proyecto modificado para incorporar actuaciones adicionales de refuerzo y seguridad. Así, se incluyó el refuerzo estructural del túnel 2 y la instalación de una malla para evitar la caída de cascotes en el túnel 1 con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias.

El tramo 2.1 entre Ramelle y el puente sobre el río Tambre ya está terminado. La actuación, de 3.170 metros, fue adjudicada por 264.420,01 euros y financiada con fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) de la Vía Verde Compostela–Tambre–Lengüelle. Las obras fueron recibidas el pasado 5 de junio.

El tramo 2.2, que conecta los dos anteriores, está en ejecución desde el 23 de septiembre y la previsión es que esté terminado en marzo de 2027, completando el itinerario de la Vía Verde en Santiago. Con una longitud de 4,8 kilómetros, esta zona incluye el túnel 3 y el viaducto de Recondo y la inversión para adecuarlo asciende a 766.382,09 euros.

"Esta vai a ser a Vía Verde máis longa de Galicia, cun investimento de máis de 5 millóns de euros para crear unha infraestrutura que recupera un patrimonio ferroviario que estaba en desuso para convertela nun itinerario para camiñar ou andar e bici que merece moito a pena e que creo que vai ter unha gran aceptación social", aseguró este jueves el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso.