Varias personas durante una acampada por la vivienda de la plaza del Obradoiro de Santiago. Álvaro Ballesteros / EP

Las manifestaciones por la huelga general en Santiago de Compostela ya tienen lugar y hora

Santiago de Compostela ya conoce el calendario de las manifestaciones que se celebrarán en la ciudad con motivo de la huelga general el próximo 11 de noviembre. La previsión es que el parón, que busca reclamar mejoras de vida y de trabajo, movilice a miles de personas en la calle y paralice la actividad laboral.

El calendario de movilizaciones incluye una unitaria por la tarde, así como al menos otras dos por la mañana convocadas por UGT y CCOO por un lado y la CIG por otro. Estos son los horarios y los lugares en el que tendrán lugar las concentraciones confirmadas por los tres sindicatos:

12:00 horas en la Praza Roxa. CIG

13:00 horas, desde la Alameda hasta la plaza da Quintana. CCOO y UGT

18:00 horas, con salida desde la plaza 8 de Marzo y llegada al Obradoiro. Manifestación unitaria de sindicatos y colectivos sociales

Diversas entidades, así como los sindicatos, el BNG y el PSdeG, han hecho un llamamiento a secundar la huelga del 11 de noviembre. El paro ha sido convocado para exigir mejoras en las condiciones de la clase trabajadora "frente a la precariedad laboral, la escalada de los precios y las dificultades de acceso a una vivienda digna".

"Pese al crecimiento económico, los beneficios empresariales no se traducen en una mejora equivalente de los salarios y de las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Al contrario, los márgenes empresariales están contribuyendo al encarecimiento de los bienes y servicios básicos, trasladando a la mayoría social los costes de las sucesivas crisis", indica CCOO en un comunicado.

Los sindicatos, además, buscan visibilizar el 11N el grave problema habitacional que afrontan numerosos ciudadanos. Los convocantes de la huelga quieren exigir que se garantice el acceso a una vivienda digna frente a la especulación inmobiliaria, con especial atención a los jóvenes y a las personas con las rentas más bajas.

El paro, además, busca desbloquear la negociación colectiva y avanzar en reivindicaciones fundamentales para la clase trabajadora: subir los salarios, reducir la jornada laboral, mejorar la salud en el trabajo y erradicar la precariedad.

Comité de Folga en Santiago

El pasado 30 de octubre, por otro lado, quedó oficialmente constituido el Comité de Folga Territorial de Compostela, que invita a secundar el paro general del 11 de noviembre. "Sin nosotros se para el país", explicaron los representantes de sindicatos, colectivos y asociaciones vecinales que forman parte del órgano.

El organismo busca unir a los diferentes representantes de clase trabajadora en un "espacio común", para "fortalecer las organizaciones populares y demostrar la fuerza al actuar conjuntamente".

"Queremos hacer un llamamiento a todos los vecinos, a secundar la huelga en todos los ámbitos, en el laboral, estudiantil y también de consumo. Tenemos que demostrar a los partidos políticos y a la capital que, sin nosotros, sin los vecinos, sin las trabajadoras, se para el país", añade el comunicado que han difundido a medios.