Acepta dos años y medio de prisión por apuñalar a un hombre en el parque de Belvís de Santiago

Un hombre ha aceptado dos años y medio de prisión por apuñalar a otro en el parque de Belvís de Santiago de Compostela en 2021. El agresor, acusado de intento de homicidio, reconoció los hechos y aceptó seguir con el proceso de desintoxicación de las drogas al que se está sometiendo.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en la capital gallega, acogió esta mañana la vista por este caso. El acto, sin embargo, no ha llegado a celebrarse tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre la defensa, la acusación particular y la Fiscalía, según recoge Europa Press.

El acuerdo rebaja de nueve a dos años y medio el tiempo de cárcel para el procesado. Las partes han tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, por los retrasos sufridos en instrucción, así como la reparación del daño, ya que la víctima ya ha recibido los 14.000 euros de indemnización.

La entrada en prisión del acusado ha sido suspendida durante tres años con la condición de que no vuelva a cometer un delito de naturaleza similar y que siga su proceso de desintoxicación de las drogas. El agresor no podrá acercarse a la víctima durante siete años.

El fallo es firme, aunque ha quedado pendiente el pago de los gastos generados para el Sergas en la atención a la víctima, que tendrá que determinarse en ejecución de sentencia.

Los hechos

El procesado agredió a la víctima durante la madrugada del 15 de agosto de 2021. Alrededor de las 05:30 horas, según el escrito de la acusación, el acusado vio al otro hombre y "con el ánimo" de acabar con su vida le apuñaló en el abdomen.

La víctima necesitó 125 días para reponerse del ataque y presenta varias secuelas: un agravamiento de su trastorno depresivo y una cicatriz de 3,5 centímetros.