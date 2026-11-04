El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en una foto de archivo. Xunta de Galicia.

Muere en el CHUAC el hombre herido en un incendio en un garaje de Santiago

El hombre que resultó herido este martes en un incendio registrado en un garaje de una vivienda unifamiliar en Santiago de Compostela ha fallecido debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió. El varón fue trasladado al Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), donde murió a última hora de la jornada en la unidad de quemados, según informa Europa Press.

El incendio se produjo en la zona de Lavacolla, perteneciente a la parroquia de Sabugueira, cuando el afectado se encontraba manipulando una máquina en el interior del garaje. Por causas que no han trascendido, se originó un fuego que acabó provocándole quemaduras de gravedad.

Otra persona que se encontraba en el lugar logró rescatar al hombre del interior del garaje. Tras ser atendido por los servicios de emergencias, fue evacuado al CHUAC, donde finalmente falleció horas después debido a las lesiones sufridas.