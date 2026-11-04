Feijóo visitará Santiago el 14 de noviembre en el inicio de la campaña electoral del 29N

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará un acto de campaña el 14 de noviembre en Santiago de Compostela. El "multitudinario" evento, que se celebrará en el Multiusos Fontes do Sar, contará con la presencia del líder del PPdeG y sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre otros afiliados y simpatizantes del partido.

Así lo ha dado a conocer esta mañana la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que ha animado a los gallegos a participar en el acto si quieren "formar parte del cambio" en España. Prado estuvo en la reunión de trabajo del Comité de Campaña del PPdeG para las elecciones generales, en el que ella ejerce como directora.

La 'popular' aseguró que el acto que su partido prevé celebrar en Santiago busca mostrar que la maquinaria del PP en Galicia está "siempre engrasada" y que tiene un "gran equipo" para "darle esplendor a España", reivindicando a Feijóo como "el único válido" para ponerse al frente del Gobierno central.

"Se acabó el tiempo del BNG, en Galicia no forma parte de la ecuación del cambio, porque aquí la única opción para desalojar a Sánchez de La Moncloa es el Partido Popular", señaló Prado, que criticó a la izquierda por "intentar blanquear" la imagen del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente del Gobierno central.

La número 2 del PP asegura que la dimisión de Puente se debe a los "malos resultados" obtenidos por el PSOE en las encuestas y criticó al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, por decir que el exministro representa lo mejor de la política: "Si de verdad representan lo mejor de la política, su ya exministro se dedicaría a gestionar y no a tuitear. Encarna la peor política".

El encuentro de trabajo celebrado esta mañana también sirvió para abordar las próximas acciones de la campaña a 25 días de las elecciones. El PP, según Prado, recorrerá Galicia para escuchar a los vecinos y dar a conocer el proyecto de Feijóo: "Un contrato con España porque él como sabemos en Galicia, es una persona de palabra".

La visita del candidato del PP a la Presidencia se producirá el día en el que comienza la campaña electoral. La previsión es que, durante la madrugada del 13 al 14 de noviembre, los partidos coloquen los carteles por las calles de la comunidad e inicien el propio sábado los actos oficiales de campaña.

Todavía no ha trascendido a qué hora se celebrará el evento de Feijóo en Santiago de Compostela. El líder del PP nacional tenía previsto visitar A Coruña el pasado 31 de octubre pero canceló el acto de precampaña tras el trágico accidente ferroviario de Urda.