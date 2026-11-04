Una ciclista herida en Santiago tras chocar contra un coche cerca del túnel de O Hórreo

Una mujer ha sido evacuada este miércoles al hospital de Santiago de Compostela tras chocar contra un coche mientras circulaba en su bicicleta. La herida, de 39 años, fue atendida en el lugar del accidente antes de que se produjese el impacto.

La colisión se produjo poco antes de las 07:00 horas en las inmediaciones del túnel de O Hórreo, donde hace una semana hubo un simulacro de accidente con incendio y cuatro heridos.

Un particular dio la voz de alarma al 112 Galicia, informando de que la ciclista estaba inconsciente.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias trasladó el suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Local, que acudieron al lugar.

La mujer, de 39 años, fue atendida en el punto y posteriormente trasladada en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).