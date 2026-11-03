El Consorcio de Santiago renovará la torre de servicios centrales de la plaza de Abastos

El Consorcio de Santiago acaba de publicar la licitación de las obras de mantenimiento y mejora térmica de la envolvente de la torre de servicios centrales de la plaza de Abastos. La actuación, que tiene un presupuesto de 104.417,39 euros, deberá realizarse en un plazo de seis meses. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 24 de noviembre a las 14:00 horas.

El proyecto busca mejorar las condiciones de conservación y el comportamiento térmico del edificio, que forma parte del conjunto histórico de la plaza de Abastos. La intervención combina trabajos de mantenimiento en los elementos exteriores con actuaciones en el interior de la planta baja, afectada por problemas de filtraciones de agua procedentes de los muros y la escalera exterior.

Las obras en el exterior se centrarán en la reparación y el tratamiento de los paramentos pétreos, así como de las rejas y carpinterías. El Consorcio informa de que se revisarán y restaurarán los elementos deteriorados, manteniendo los materiales y las características propias del edificio. Los trabajos, además, permitirán reparar las cubiertas y la envolvente para mejorar su protección frente a la entrada de agua.

La actuación en el interior permitirá mejorar el aislamiento térmico de la planta baja mediante la incorporación de soluciones de aislamiento en la envolvente y la creación de una cámara bufa en todo el perímetro del local. Esta solución contribuirá a reducir los efectos de las humedades procedentes de los muros y a mejorar las condiciones de uso y conservación del espacio.

El proyecto, además, incluye el acondicionamiento de los espacios de la planta baja y la intervención en las dependencias anexas, con actuaciones de reparación y mejora de las instalaciones y de los elementos afectados por las filtraciones.

La plaza de Abastos de Santiago es uno de los lugares más transitados de la ciudad, por lo que la planificación de los trabajos tendrá en cuenta el funcionamiento del espacio para compatibilizar las obras con la actividad habitual del mercado.

Una torre protegida

La torre de servicios centrales es uno de los elementos más representativos del Mercado de Abastos de Santiago, proyectado por el arquitecto Joaquín Vaquero Palacios y construido entre 1937 y 1941. Situada en el espacio central del conjunto, la torre concentra funciones vinculadas a la organización y gestión del mercado y destaca por su carácter arquitectónico y simbólico.

El edificio está catalogado con un nivel de protección que reconoce su elevado valor histórico, arquitectónico y cultural. La intervención impulsada por el Consorcio de Santiago permitirá mejorar sus condiciones de conservación y eficiencia térmica, respetando sus elementos singulares y su integración en el conjunto patrimonial de la plaza.