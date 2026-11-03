La acampada de Santiago seguirá en el Obradoiro con la mirada puesta en la huelga general

La acampada de la praza do Obradoiro seguirá con sus esfuerzos centrados en la huelga general del próximo 11 de noviembre. Así lo decidieron ayer a última hora de la tarde las personas que participan en la protesta, cuando celebraron una asamblea en la que reiteraron que su situación no depende de la de Madrid, donde parte de los acampados decidieron irse y parte fueron desalojados la pasada madrugada.

El apoyo a la concentración ha aumentado considerablemente desde que, durante la madrugada del 30 de septiembre al 1 de octubre, los jóvenes se trasladasen desde la Intermodal a la praza do Obradoiro. Alrededor de medio centenar de tiendas comenzaron esta protesta a principios de mes, y ahora casi triplican el número inicial.

Alrededor de 130 tiendas permanecen frente al Pazo de Raxoi, en la céntrica plaza compostelana a donde cada día llegan miles de turistas y peregrinos. Un número que los participantes en la protesta no prevén que aumente, ya que actualmente tienen buena rotación de personas para ocupar el espacio y que todos ellos puedan "ir a traballar, estudar ou coidar das familias".

La organización tampoco prevé terminar con la protesta tras lo ocurrido en Sol, Madrid, donde varias comisiones organizadoras comunicaron su decisión de retirarse para trasladarse a los barrios. La Policía Nacional, además, ha desalojado durante la pasada madrugada a más de 300 personas y detenido a otras dos.

"La situación de nuestra acampada no depende de Madrid", indican portavoces de la protesta de Santiago, que añaden: "Nuestros mínimos van de acuerdo a la especificidad de Galicia y de momento nuestros esfuerzos y foco están en la huelga general".

Precisamente, la semana pasada quedó constituido el Comité de Folga Territorial de Compostela. El organismo busca unir a los diferentes representantes de clase trabajadora en un "espacio común", para "fortalecer las organizaciones populares y demostrar la fuerza al actuar conjuntamente".

"Queremos hacer un llamamiento a todos los vecinos, a secundar la huelga en todos los ámbitos, en el laboral, estudiantil y también de consumo. Tenemos que demostrar a los partidos políticos y a la capital que, sin nosotros, sin los vecinos, sin las trabajadoras, se para el país", recoge el comunicado que han difundido a medios.