Santiago de Compostela refuerza el servicio de bus urbano por el Día de Todos los Santos

Santiago de Compostela refuerza este fin de semana el servicio de transporte urbano por la festividad de Todos los Santos. La previsión es que la afluencia de gente a los cementerios de la ciudad aumente tanto el sábado como el domingo 1 de noviembre, por lo que el ayuntamiento ha ampliado la frecuencia de la línea 1 para favorecer los traslados.

De esta forma, la línea 1 del transporte urbano contará tanto el sábado 31 de octubre como el domingo 1 de noviembre con una frecuencia de paso de 16 minutos entre las 09:00 y las 20:00 horas. El bus pasará con su frecuencia habitual en el resto de los horarios.

El concello señala que, aquellas personas que precisen más información, pueden consultarla en la web de Tussa.

El Día de Todos los Santos cae este 2026 en domingo, por lo que se prevén más desplazamientos tanto el sábado como el propio 1 de noviembre hasta los camposantos. Son muchos los ciudadanos los que se acercan a los cementerios para depositar flores para sus seres queridos, por lo que las floristerías también afrontan en estas fechas más carga de trabajo.