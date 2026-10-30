El comité de huelga de Santiago llama a parar el 11 de noviembre: "Compostela se va a paralizar"

El Comité de Folga Territorial de Compostela ha quedado oficialmente constituido con una invitación a secundar el paro general convocado para el próximo 11 de noviembre. "Sin nosotros se para el país", han explicado este viernes en la praza do Obradoiro representantes de sindicatos, colectivos y asociaciones vecinales que forman parte del órgano.

El organismo busca unir a los diferentes representantes de clase trabajadora en un "espacio común", para "fortalecer las organizaciones populares y demostrar la fuerza al actuar conjuntamente".

"Queremos hacer un llamamiento a todos los vecinos, a secundar la huelga en todos los ámbitos, en el laboral, estudiantil y también de consumo. Tenemos que demostrar a los partidos políticos y a la capital que, sin nosotros, sin los vecinos, sin las trabajadoras, se para el país", recoge el comunicado que han difundido a medios.

Comba Campoy, en nombre del sindicato STEG, ha enfatizado la importancia de hacer huelga de consumo, ya que es una de las formas que tiene la ciudadanía de participar en el parón más allá de hacerlo a nivel laboral.

En representación del Sindicato de Vivenda de Compostela habló Daniel González, que ha avanzado que la acampada continuará en la praza do Obradoiro: "No tenemos noticias de ninguna fecha para levantar este acto reivindicativo".

Los representantes del comité de huelga han explicado, según recoge Europa Press, que las movilizaciones del día 11, que se realizarán de mañana y tarde, se anunciarán en los próximos días y han recordado que la lucha "no termina ese día", sino que esto es un proceso que continuará.

El comité de huelga ha señalado además que "Compostela se va a paralizar": "Paramos por la vivienda, porque nos cuesta la vida pagar por nuestros hogares, porque nuestros barrios y villas se convierten en parques de atracción, porque los empresarios nos quitan un porcentaje cada vez mayor del sudor de nuestras frentes y porque estamos hartas", indican en el comunicado que han difundido.

"La fecha límite es que se cumplan las reivindicaciones de esta huelga, que se ponga freno al precio de la vivienda por ley, que se graven las grandes propiedades, sobre todo aquellas inmobiliarias que se están lucrando del negocio de la vivienda, que se aumente por decreto también el salario mínimo interprofesional", añaden los portavoces del comité de huelga.

"Todas las reivindicaciones que están establecidas en esta convocatoria de huelga, hasta que no se cumplan, pues tenemos que seguir luchando", concluyeron este viernes frente a la acampada de la praza do Obradoiro, donde decenas de jóvenes llevan de forma ininterrumpida desde hace casi un mes.