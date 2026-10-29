Víctimas de Angrois y Adamuz se unen tras la tragedia de Toledo: "No están solos"

El accidente ferroviario de Toledo, con al menos 68 fallecidos, ha traído a la memoria lo ocurrido en Angrois (Santiago de Compostela) el 24 de julio de 2013 y en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero. Las víctimas de sendos siniestros han hecho un comunicado conjunto para mostrar su apoyo a los afectados por lo ocurrido ayer, para pedir que se depuren responsabilidades y mostrar su apoyo a los afectados: "No están solos".

"Sin verdad, justicia e investigaciones independientes, las tragedias se repiten", recoge el texto trasladado por la Plataforma Víctimas Alvia 04155 y la asociación de afectados por el siniestro ferroviario de Adamuz, y recogido por Europa Press.

Ambos colectivos muestran su solidaridad con las víctimas de la tragedia de Toledo. "Estamos a su disposición. Reclamamos responsabilidades y transparencia e independencia en las investigaciones", señalan las dos entidades, que añaden: "Sabemos, porque lo hemos vivido en primera persona, el sufrimiento y la incertidumbre que acompañan a una tragedia de estas características. Nos ponemos a su disposición. No están solos".

"La tragedia de Toledo no es un hecho aislado, ni una desgracia imprevisible", aseguran a continuación, en línea con lo expresado ayer por el portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, a Quincemil. Y es que las víctimas de los dos últimos grandes accidentes ferroviarios consideran que lo ocurrido es "consecuencia directa de unos gobiernos y un Estado que, tras la tragedia de Angrois y tras la de Adamuz sigue mirando hacia otro lado".

"Ha vuelto a suceder y volverá a pasar, las causas son claras", afirman las dos entidades, que recuerdan que tras el descarrilamiento del Alvia en Angrois, la Unión Europea abrió dos procedimientos de infracción contra España por incumplir la normativa de seguridad ferroviaria.

Europa, además, inició una auditoría a Renfe y Adif cuyo contenido, "pese a las trabas del Gobierno", se consiguió en 2024. "Auditoría acompañada por una carta en la que la comisaria europea de Transportes expresaba su preocupación al Gobierno por una serie de 'deficiencias' en todo el sistema ferroviario", recuerdan.

Ambas entidades defienden que Europa determinó que "Adif y Renfe, tenían sistemas de gestión de la seguridad que existían sobre el papel, pero que el personal no entiende en qué consisten y no los aplica correctamente". "No había ningún nexo entre la evaluación de riesgos y la vigilancia (...) y sin esa vigilancia es imposible saber si el riesgo está bajo control", profundizan.

Investigación "independiente"

Los dos colectivos de víctimas lamentan que en España "no se investiga de manera independiente": "La Comisión Europea cuestionó en un informe demoledor que la investigación cumpliera con las exigencias de independencia y con la normativa europea, y señalaron la necesidad de realizar una nueva investigación de Angrois".

"El pasado octubre en un encuentro con víctimas en el Congreso, funcionarios investigadores de la tragedia de Adamuz mostraron su preocupación por la falta de transparencia en la investigación y denunciaron que los informes técnicos se modificaban en instancias superiores", apostillan.

Las entidades aseguran que "se prioriza la no asunción de responsabilidades por parte del Estado, tanto a nivel político, técnico como judicial frente a la seguridad y vida de los pasajeros".

"Se puede elegir entre culpar o aprender, porque ambas son incompatibles", continúan en el texto, en el que añaden: "En Angrois y Adamuz, y parece que Toledo, la prioridad de los diferentes gobiernos (PSOE y PP), es culpar a quien no tiene autoridad y no aprender de los numerosos fallos de gestión".

"Récord mundial de tragedias"

"El error humano nunca es la causa de una tragedia en un sistema complejo y regulado como es el ferroviario. La consecuencia es obvia: la repetición de tragedias", aseveran las entidades en el duro comunicado.

"Por desgracia, España ostenta, con diferencia, el récord mundial de tragedias y fallecidos en alta velocidad", resaltan las asociaciones en el comunicado, que concluyen: "Se debería aprender de Japón, donde, desde que comenzó a operar en 1964, no se ha registrado ni una sola muerte ni lesión grave de pasajeros en accidentes de alta velocidad".