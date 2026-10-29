'Blocus', vinculada a los disturbios de Barcelona, lanza una convocatoria en Santiago

Agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra reducen y detienen a un joven durante los disturbios registrados la noche del 24 de octubre en Barcelona, junto a un establecimiento con los cristales destrozados. Lorena Sopêna / EP

La red que promovió los disturbios ocurridos el pasado 24 de octubre en Barcelona ha puesto su mirada en Santiago de Compostela. 'Blocus' ha difundido una publicación en la que invita a saquear y robar tiendas de la capital gallega durante la madrugada del sábado al domingo, coincidiendo con Halloween.

"Ya hubo en Barcelona, París y Milán. Ahora, 'Blocus' Santiago de Compostela", se puede leer en la imagen que han compartido. Los organizadores señalan que están "más unidos, más fuertes" por "nuestro futuro", y animan a los usuarios de redes a participar en esta convocatoria desde las 18:30 horas del 31 de octubre.

Y es que siguiendo la misma estética que en publicaciones para otras ciudades, la red hace un llamamiento a saquear y robar tiendas en la ciudad. La convocatoria pide que se acuda de negro, con la cara tapada y con armas como pistolas o machetes, además de mensajes incitadores a la violencia contra la Policía.

"Que sepan que damos más miedo que Barcelona, Madrid, París y Milán", se puede leer en la convocatoria, en la que añaden: "Que sepan que nosotros también nos unimos a la purga permanente".

La Policía Nacional, por su parte, prevé reforzar el dispositivo de seguridad por lo que pueda ocurrir, aunque los comunicados no tienen mucha credibilidad.

La cuenta no tiene por ahora mucha actividad, pero anima a replicar lo ocurrido en Barcelona hace cinco días, cuando numerosos jóvenes causaron el caos en la ciudad: saquearon tiendas, destrozaron tanto mobiliario público como negocios y agredieron a policías. La acción se saldó con 130 detenidos, la mitad de ellos menores de edad.

Otras ciudades

Un análisis realizado a partir de 10.000 elementos publicados en siete plataformas digitales por la red 'Blocus' ha encontrado indicios de actividad en A Coruña y en otras ciudades. Así se desprende de un informe publicado hace dos días por la empresa tecnológica Golden Owl, especializada en el análisis de inteligencia de fuentes abiertas y con sede en el Parque Científico de Alicante.

Los investigadores han identificado indicios de actividad de esta red en 18 localidades de 11 comunidades autónomas, con convocatorias fechadas en 13 de ellas.

El mapa incluye A Coruña, Barcelona, Madrid, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Santander, Pamplona y Terrassa, además de cuentas o grupos asociados a Asturias (Oviedo/Gijón), Badalona, Elche/Alicante, Algeciras y Murcia.