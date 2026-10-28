Víctimas de Angrois, en Santiago, tras el accidente de Toledo: "No es una desgracia imprevisible"

La tragedia ha sacudido este miércoles a España, trayendo hasta Galicia el recuerdo de un accidente ferroviario que sigue presente: Angrois. El choque de dos trenes en Toledo ha puesto sobre la mesa lo ocurrido en la curva de A Grandeira hace 13 años, y ha hecho que las víctimas alcen la voz sobre los pocos avances realizados en seguridad y a la hora de depurar responsabilidades.

"Esta tragedia de Toledo, al igual que ocurrió en Adamuz, no es un hecho aislado ni una desgracia imprevisible sino la consecuencia directa de unos gobiernos y de un Estado que tras las diferentes tragedias miran hacia otro lado", señala el portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, que muestra su solidaridad con las víctimas del accidente de esta mañana.

El siniestro de Angrois ocurrido el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos y 145 personas heridas, con secuelas que muchas arrastran todavía. El 18 de enero de este 2026, la colisión de dos trenes en Adamuz se saldó con 46 víctimas mortales; y este miércoles 28 de octubre, el silencio inundaba de nuevo el país tras una nueva tragedia ferroviaria con decenas de fallecidos y heridos.

"Es terrible que después de esta lucha algo evitable, desgraciadamente, siga ocurriendo", lamenta Domínguez, que asegura que lo ocurrido no se debe a un error humano.

"Hablar de un error humano es insulto a la inteligencia, a los ciudadanos y a la ciencia. El error humano nunca es la causa de una tragedia de este tipo, y más en un sistema tan complejo y regulado como el ferroviario", denuncia el portavoz de las víctimas de Angrois.

Depurar responsabilidades

Domínguez recuerda que tras lo ocurrido en Angrois, España tuvo dos procedimientos de infracción por incumplir la normativa de seguridad ferroviaria.

"Europa realizó una auditoría a Renfe y Adif en las que dejaba claras las deficiencias que había en el sistema ferroviario español, porque hay unos sistemas de seguridad que estaban sobre el papel pero no se aplicaban correctamente. No había una evaluación de riesgos ni una vigilancia sobre esos riesgos", explica Domínguez.

El portavoz de las víctimas del Alvia también lamenta que no se haya investigado lo ocurrido de forma independiente: "En Angrois, ningún gobierno ha querido repetir la investigación. En Adamuz, tuvimos un encuentro en el Congreso hace dos o tres semanas en el que los investigadores de la nueva autoridad denunciaban su preocupación por la falta de transparencia en la investigación".

Jesús Domínguez añade a este respecto que si no se depuran las responsabilidades y no hay consecuencias ni políticas ni judiciales, la historia se repite.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, al igual que en su momento exigió la de Ana Pastor: "Es el máximo responsable, lo que no quiere decir que el accidente sea su responsabilidad. Lo que debe hacer es pedir perdón y, como cabeza visible del Ministerio, dimitir".