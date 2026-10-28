Los vecinos de García Lorca, en Santiago, expectantes con las obras: "Está todo muy verde"

Las obras de la calle García Lorca fueron un quebradero de cabeza para los vecinos. La paralización de los trabajos llevó a un retraso en los plazos y, precisamente por estos "incumplimientos graves", el Concello de Santiago multará a la empresa adjudicataria con 99.082 euros. El miércoles pasado, por otro lado, comenzaron las obras en el tramo central de la vía mientras siguen los del primero.

Los residentes en la zona están expectantes por ver el resultado final de los trabajos, que se retomaron el pasado mes de septiembre. "En la Fase 1 están poniendo aceras y de la 2 ya tienen todo marcado. De momento van haciendo, por lo menos no están paradas", explica la presidenta de la asociación de vecinos Guadalupe, Isolina Barreiro.

Los vecinos explican que las molestias que sufren son las habituales con este tipo de intervenciones.

Una zona afectada por las obras, sin embargo, sigue sin alumbrado. Los bloques afectados ya no tenían iluminación, pero la previsión es que la remodelación de la vía permita su instalación.

Barreiro no tiene esperanzas en que terminen en plazo. "Depende del dinero que inviertan, del personal que trabaje y de cómo venga el invierno", explica la representante vecinal, que está a la espera de ver el resultado final para poder valorar el resultado.

"Según vayan rematando, iremos viendo", indica Barreiro, que añade: "No sabes cómo va a quedar, está todo muy verde". Por ahora, la presidenta de la entidad vecinal se ha fijado en que la acera parece más ancha, para facilitar el tránsito peatonal.

Las obras

Los trabajos de la calle García Lorca, que comenzaron durante el verano de 2025, tuvieron que ser paralizados al descubrirse una tubería de fibrocemento del sistema de alumbrado público que no estaba documentada. La normativa exige una modificación del contrato, ante lo que la empresa presentó alegaciones que fueron rechazadas porque había informes técnicos.

El proceso se dilató en el tiempo hasta que, el pasado 20 de abril, se levantó la suspensión a falta de que la empresa presentase los documentos sobre seguridad, plan de obra y autorización para el tratamiento de residuos tóxicos. El concello se reunió con la firma el 4 de mayo, dándole de plazo hasta el día 18 para que comenzase los trabajos, algo que no ocurrió.

Ambos decidieron establecer el 25 de mayo como fecha para firmar el acta de inicio, con el objetivo de que las obras se retomasen el 1 de junio, jornada en la que el ayuntamiento comprobó que los trabajos no habían comenzado. La empresa alega falta de personal, pero el concello esgrime, contrato en mano, que las obras deben estar terminadas el 22 de abril de 2027.

Finalmente, las obras se retomaron el pasado mes de septiembre. Los "incumplimientos graves" de la adjudicataria, no obstante, han llevado al concello a imponerle una multa de 99.082,74 euros. El ayuntamiento ha impuesto la sanción a la empresa por paralizar los trabajos sin causa suficientemente acreditada y por incumplir de forma reiterada las órdenes municipales para la ejecución del contrato.

El tramo afectado por la segunda fase de las obras, que comenzarán mañana. Concello de Santiago

Las obras que comenzaron la semana pasada en García Lorca abarcan el segundo tercio del ámbito, el tramo central y más estrecho de la calle. Esta zona no tiene continuidad de las aceras, por lo que la actuación permitirá crear los itinerarios peatonales necesarios para favorecer los desplazamientos a pie y mejorar la seguridad de las personas que van caminando.

Los trabajos comenzarán por la renovación de las redes de agua, saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones, para continuar con la renovación de pavimentos y las aceras. El ayuntamiento informa de que, al igual que en el resto de la calle, está prevista la instalación de nuevo mobiliario urbano y la mejora de las zonas verdes.

"La reurbanización de la calle García Lorca incluye la mejora de la accesibilidad y de la funcionalidad en todo el ámbito, la mejora de la calidad del espacio urbano con nuevas zonas verdes y de estancia y socialización, y la renovación de forma integral de las redes de servicios", informa el Concello de Santiago en una nota.