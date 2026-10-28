Así será la rehabilitación del Palacete do Espiño de Santiago, un espacio público "para todos"

El Palacete do Espiño de Santiago de Compostela recuperará su volumetría original, pero lo hará diferenciando los materiales originales de los añadidos. Así lo ha explicado este miércoles el concejal de Vías e Obras, Xesús Domínguez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el jefe del Servizo de Proxectos e Obras, Antonio Ranedo, y el arquitecto José Ignacio López de Rego Uriarte.

El objetivo principal de la rehabilitación, explicó Domínguez, es que la capital gallega gane un espacio polivalente que se sumará a otros equipamientos similares como Casa das Máquinas. Así, el Palacete do Espiño pasará a tener un uso público gracias a un proyecto con una base de licitación de 1.199.302,83 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El proyecto, redactado por José Ignacio López de Arroyo Uriarte, nieto del arquitecto que diseñó el edificio, contempla la consolidación de la estructura exterior, que mantendrá el volumen original pero diferenciando los materiales existentes de los materiales añadidos.

Las obras, además, permitirán recuperar la cubierta a dos aguas en la capilla y en la nave principal, así como las terrazas planas de las cubiertas. El ayuntamiento ha informado esta mañana de que también está previsto un exhaustivo reconocimiento de todos los elementos patrimoniales del palacete y de sus patologías, como por ejemplo las gárgolas y los esgrafiados.

Infografía de la reforma del Palacete do Espiño. Concello de Santiago

El interior del Palacete do Espiño contará con espacios abiertos y flexibles que se articularán en torno a un núcleo central que contiene las instalaciones necesarias para el uso público: aseos, almacenes y el núcleo de comunicaciones, incluidas las escaleras para acceder a las terrazas de las cubiertas.

El edificio, de esta forma, contará con tres espacios diferenciados y flexibles para el uso público. La zona de la nave principal tendrá doble altura, de forma que pueda funcionar como un escenario, mientras que la capilla se recupera como un espacio independiente.

Domínguez aseguró que este proyecto de rehabilitación "es realista y conservará el valor histórico y ambiental" del edificio y del lugar donde se asienta. El edil puso el foco en el entorno, al lado del parque de Galeras, en un espacio que forma parte del anillo verde exterior que rodea la ciudad y ligado al sistema fluvial de los ríos Sar y Sarela, de forma que se sitúa en un área con significativos valores ambientales.

El concejal de Vías e Obras, además, señaló que el concello promovió la modificación del planeamiento para preservar el espacio en su conjunto "como pieza muy importante del sistema de espacios libres y zonas verdes de Compostela vinculada al río Sarela", y que gracias a esa modificación de 2025 se suprimió el aprovechamiento lucrativo en O Espiño, eliminando el volumen edificable y los usos privados previstos en la ordenación anterior.

"Garantizamos así que será un espacio verde y libre para todas las personas, un espacio que forma el paisaje de la Ciudad Histórica y, al mismo tiempo, ofrece unas vistas privilegiadas de la catedral de Santiago", añadió Xesús Domínguez sobre el único pazo gallego construido íntegramente en estilo modernista.