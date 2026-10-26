Santiago valora retrasar el encendido de las luces de Navidad por las elecciones generales

Las elecciones generales del 29 de noviembre podrían retrasar el inicio de la Navidad en Santiago de Compostela. El ayuntamiento valora retrasar el acto del encendido de las luces navideñas, previsto inicialmente para el 27 de noviembre, al coincidir con el fin de la campaña electoral y dos días antes de los comicios.

Así lo ha explicado este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, que ha concretado que en los próximos días darán a conocer la fecha definitiva y la programación de la Navidad 2026. "A data de encendido é o venres, remate de campaña electoral, e estamos valorando cando podería ser máis óptimo e máis acaído, e que teña cabida tamén dentro dos pregos do contrato", indicó Louzao.

La portavoz municipal concretó a preguntas de los medios que lo más probable es que la fecha se retrase dado que quieren "escapar" de la campaña electoral. El ayuntamiento, además, analiza cómo proceder a la colocación de los elementos en la praza do Obradoiro teniendo en cuenta la acampada por la vivienda, que esta semana cumplirá un mes.

"Haberá Nadal, será un Nadal estupendo como nos últimos anos. Seguramente solo se pospoña a data do encendido por esas circunstancias", concluyó la portavoz municipal. El contrato de las luces de Navidad fue adjudicado por dos años (2025 y 2026) y el pliego establecía el día del encendido, que ahora será previsiblemente modificado.

Las luces de Navidad llevan días tomando forma en la capital gallega, donde los operarios trabajan para colocar los elementos que iluminarán de luz y color las calles de Santiago durante esta época tan especial.

Xacobeo

Louzao, por otro lado, señaló que el ayuntamiento se ha puesto a disposición del comisario del Xacobeo y de Turismo de Galicia de cara al Año Santo 2027 para coordinar todas las actividades previstas en Santiago. El concello, además, ha pedido una programación especial para la ciudad.

"Entendemos que o Xacobeu ten que chegar a todo o país, pero é evidente que Compostela é a protagonista indiscutible", señaló la portavoz municipal a preguntas de los medios, añadiendo que el concello también ha solicitado que se propulsen infraestructuras que puedan quedarse tras el Xacobeo.

Louzao, en todo caso, insistió en que es la Xunta la que debe dar respuesta respecto a la programación prevista, aunque "os orzamentos que se presentaron non nos permiten ser moi positivas", e indicó que el Ejecutivo local había trasladado al autonómico alguna propuesta de programación para desestacionalizar.

El ayuntamiento, además, trabaja para establecer un sistema que regule los flujos de visitantes a la Catedral de Santaigo. Louzao explicó que el sistema definitivo, en todo caso, no podrá establecerse hasta que se retiren los andamios y que se basará en el conteo con cámaras para informar en tiempo real.