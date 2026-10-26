Personal del SAF en Santiago se manifiesta para exigir el cobro de la paga extra de verano. CIG

Santiago de Compostela prorroga el servicio del SAF hasta que entre en vigor el nuevo contrato

La Xunta de Goberno Local de Santiago ha aprobado prorrogar el contrato en vigor del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) desde el 1 de noviembre de 2026 hasta que empiece a ejecutarse el nuevo contrato, que el ayuntamiento ya había avanzado que no entraría en vigor este mes de octubre.

El asunto, incorporado por urgencia, ha sido explicado esta mañana por la portavoz municipal, Míriam Louzao, que ha señalado a preguntas de los medios que la prórroga se amplía "por seguridad". El actual contrato ya había sido prorrogado cinco meses.

"Esta empresa tiene un contrato firmado de dos años más uno de prórroga, por lo que podría prestar el servicio hasta el 31 de mayo de 2027 sin entrar en ningún tipo de precariedad legal, ni incumplimiento, ni orden de continuidad", explicó el pasado 14 de octubre la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas.

Así, y hasta que la nueva empresa comience a ofrecer el servicio, la encargada de darle continuidad será la UTE SIAD24-ASISTENZIA. La actual concesionaria, con la que ha habido numerosos problemas como el impago de la paga extra de verano a las trabajadoras, ya había avanzado hace tiempo que no quería seguir prestando el servicio.

Las trabajadoras del SAF de Santiago no cobraron la paga extra de verano y la empresa llegó a comunicarles que no ingresarían tampoco su sueldo del mes de septiembre, aunque finalmente sí que lo abonó. El ayuntamiento sancionará a la compañía con 5.000 euros por no pagar la extra de verano, y no descarta ir a la vía judicial si así lo considera necesario.

Otros asuntos

La XGL, por otro lado, dio el visto bueno al proyecto redactado por José Ignacio López de Rego Uriarte para la rehabilitación del Palacete do Espiño. Las obras de reforma quedaron paralizadas en 2022 y el ayuntamiento busca ahora retomarlas con un nuevo proyecto, que tiene un presupuesto base de licitación de 1.199.302,83 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

El concejal de Obras, Xesús Domínguez, será el encargado de detallar específicamente la intervención en los próximos días.

Louzao, además, explicó que la licitación del contrato para la reparación y acondicionamiento de muros tradicionales en los parques de Bonaval y Belvis ha quedado desierta, ya que no se presentó ninguna oferta en plazo. El Ejecutivo local intentará hacer otro tipo de tramitación para seguir adelante con las obras: prevé abordarlo mediante un negociado, aunque no se sabe exactamente si se hará con publicidad o sin ella.