Santiago protesta contra la "violencia policial" vivida en A Coruña: "La represión no es la solución"

Una manifestación en Santiago clama contra la "violencia policial" ejercida en A Coruña esta semana, a 23 de octubre de 2026 EUROPA PRESS

Centenares de personas se han manifestado esta tarde en Santiago de Compostela en contra de la "represión y violencia policial" ejercida en las protestas del miércoles en A Coruña, tras las que varias personas resultaron heridas durante las cargas policiales y disturbios ocurridos a raíz de una visita del líder de Vox, Santiago Abascal.

"Abonda xa de violencia policial" o "A represión non é a solución" son algunas de las consignas que se han escuchado durante la movilización, convocada por los acampados en la Praza do Obradoiro, que desde hace tres semanas están instalados frente a la Catedral de Santiago para defender el derecho a la vivienda.

"Nos estamos manifestando como una respuesta a la violencia desmesurada de la policía que hubo el otro día en A Coruña, pero también porque alguien tiene que alzar la voz contra la violencia policial que no solo se está incrementando aquí, sino en todo el Estado español en manifestaciones totalmente pacíficas", explicó ante los medios una portavoz de la acampada, que extendió esta situación al resto de Europa.

Encabezada por una gran pancarta con el lema 'Contra o estado policial, autodefensa radical', la manifestación arrancó a las 20.00 horas desde la Praza 8M, recorriendo el casco histórico de la ciudad hasta llegar de vuelta a O Obradoiro. Durante el recorrido, se escucharon otros cánticos como "A policía tortura e asasina", "As rúas serán sempre nosas" y "Vergoña me daría ser policía".

Además, el cartel promocional aludía a la 'ley mordaza' calificándola de "estafa". Esta norma fue aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy y, aunque ha habido intentos para derogarla en los sucesivos mandatos de Pedro Sánchez, la legislatura terminará con ella aún vigente.

A su llegada a O Obradoiro, otra persona en nombre de la acampada leyó el manifiesto, con el que expuso que el "aumento de la represión policial" se ve reflejado en las manifestaciones por la vivienda, en los desahucios e incluso en Ceuta, donde aseguró que la violencia contra las personas migradas "está suficientemente documentada". "La cuestión no es solo cómo actúa la policía, sino en contra de quién", apuntó.

La manifestación transcurrió en todo momento sin incidentes y únicamente escoltada por dos vehículos de la Policía Local, sin presencia de la Nacional. Esta fue el preámbulo de las protestas simultáneas convocadas por Galiza Nova a las 12.00 horas este domingo, que tendrán lugar en las siete ciudades gallegas.

Cargas en A Coruña

Las primeras cargas policiales y disturbios se produjeron en la mañana del miércoles en el marco de una protesta contra la presencia de Abascal en un acto en la Praza de María Pita. Esta situación que se saldó con detenidos y varias personas heridas, entre ellas un joven que presentaba lesiones visibles en el rostro tras una de las cargas.

Estas se repitieron por la noche, cuando en torno a 2.000 personas se manifestaron en contra de la "represión policial" sufrida por la mañana. Esta segunda protesta también concluyó con un altercado entre un grupo de unas decenas de personas y agentes policiales, que volvieron a cargar contra algunos manifestantes.