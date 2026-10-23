La plataforma logística de Santiago, más cerca: estará gestionada por Kibus, cliente de Inditex

Presentación de la plataforma logística de mercancías de Santiago, el pasado mes de julio. Concello de Santiago

Kibus Distribución Alimentaria gestionará la plataforma logística de reparto de Santiago de Compostela, que empezará a funcionar previsiblemente a principios de 2027. Así lo ha explicado esta mañana la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha añadido que la propuesta de la Mesa de Contratación será aprobada el próximo viernes.

"A posta en funcionamento da plataforma é un paso de xigante para mudar un dos grandes problemas da Cidade Histórica e avanzar en medidas estruturais a longo prazo, que son as que sempre defendemos desde este goberno. Medidas que chegan para quedar", indicó Sanmartín.

La regidora continuó indicando que el centro de distribución de mercancías afronta varios retos de Santiago, como la sostenibilidad ambiental, económica y el cuidado de la Cidade Histórica, así como la racionalización del tráfico comercial.

Esta medida busca evitar que las plazas y calles de la urbe colapsen durante las primeras horas del día, cuando se distribuyen las mercancías. Una situación, indicó Goretti, que no resulta satisfactoria ni para los vecinos, ni para los profesionales de la distribución ni para los propios comercios y locales de hostelería.

La plataforma logística permitirá centralizar la distribución para optimizar las cargas y mejorar el servicio que se da a los negocios al mismo tiempo que se reduce la presencia de vehículos y, como consecuencia, las emisiones y los ruidos. Los furgones que se usarán para el reparto serán de cero emisiones, reduciendo la afectación al patrimonio y las molestias a vecinos, trabajadores y turistas.

"A empresa seleccionada conta con moita experiencia na distribución loxística de produtos alimentarios intervindo en toda a cadea mediante servizos dixitais, loxísticos e comerciais e achega valores socioeconómicos e ambientais ao proxecto, como o interese pola produción de proximidade, o fortalecemento do sector primario e a redución de residuos e de desperdicio alimentario", explicó Sanmartín.

Kibus nació en Oleiros en 2019 centrada en la digitalización de mercados tradicionales para productos frescos y desde 2023 suministra los comedores de Inditex. "É unha moi boa noticia para Santiago que xa teñamos seleccionada a operadora do centro de distribución de mercadorías", celebró la regidora en su comparecencia.

Las instalaciones del nuevo centro logístico, ubicado al lado de Mercagalicia, fueron presentadas el pasado 30 de julio en un acto institucional. La plataforma tiene una superficie de 2.335,66 metros cuadrados y cuenta con una zona de carga y descarga, así como con cuatro áreas de aparcamiento con 11.249 metros.

Este nuevo centro podrá absorber hasta 212 toneladas de mercancía en los días de mayor intensidad de reparto, evitando más de 200 viajes de furgoneta en el caso de vehículos con una carga útil de 1.000 kilos. Actualmente, la Cidade Histórica tiene 1.087 establecimientos comerciales, la mayor parte de ellos (808) dentro de la conocida como améndoa.

Otros asuntos

Sanmartín aprovechó su intervención para cargar contra la Xunta por tratar "de forma desigual" a las ciudades gobernadas por el PP y las que no a la hora de distribuir los presupuestos. La regidora compostelana considera que la dotación que recibirá la capital gallega es "insuficiente" y avanza que formularán "moitas enmendas" a las cuentas autonómicas.

La alcaldesa, además, se refirió a las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, sobre la actuación municipal durante el episodio de contaminación por purines que afectó al río Tambre. Sanmartín exigió a Vázquez que rectifique y se disculpe tras decir que "o concello non fixo nada por protexer a rede de Santiago".